Lamine Yamal no se plantea operarse (por ahora)

Lamine Yamal lleva semanas en el centro de la conversación y, desde que la previa del clásico encendió el debate, cada gesto y cada palabra suya se analiza al detalle. Lo que dijo antes del partido amplificó los focos y la derrota del Barça hizo el resto, con infinitas tertulias que convirtieron su nombre en tema diario. Muchos esperaban un tropiezo del equipo y una actuación discreta del jugador, y el resultado no hizo más que avivar la discusión.

En el partido ante el Madrid no pudo rendir al cien por cien pues arrastra molestias por una pubalgia que afecta a los cambios de ritmo y a su continuidad. Compitió y dejó detalles, pero sin su chispa habitual. El cuerpo técnico era consciente y ajustó su papel para no forzar más de la cuenta, aunque la enorme confianza de Flick depositada en el extremo de Rocafonda hizo que, pese a no ser su mejor noche, ni la entrada de Roony Bardghji provocara la salida de Lamine del campo.

Según ha podido saber SPORT, el futbolista asume que no está al cien por cien, aunque ahora mismo no contempla operarse para eliminar el dolor. Su idea es aguantar unas semanas más con tratamiento conservador y evaluar la evolución día a día. Si el dolor no cede, entonces estudiaría la viabilidad de una intervención. Aun así, a día de hoy esa opción no está sobre la mesa, por lo que no hay decisión ni pasos en marcha.

Primeras consultas externas

Como haría cualquiera en su lugar, ya se han pedido segundas opiniones fuera del club. Son consultas sencillas para saber si el dolor entra en plazos normales y cómo podría ayudar una cirugía llegado el caso. Todo es rutinario, pero a día de hoy no existe plan de quirófano ni intención cerrada de operarse.

En el día a día su papel es activo y normal. Se entrena con el grupo y sigue la planificación. Las sesiones de estos días no buscan una intensidad máxima porque el calendario viene cargado y la prioridad es llegar bien a los partidos.

Mientras tanto, Lamine intenta apartarse del ruido, aprovechar cada minuto y ayudar al equipo en un tramo exigente del curso. Cabe destacar que Leo Messi ya sufrió pubalgia en su momento. De hecho, el astro argentino se perdió varios partidos en su momento dado que sufrió esta lesón hasta en dos ocasiones. En su caso, como parece que será el de Lamine, el futbolista se recuperó sin necesidad de pasar por quirófano.

Por ahora se desconoce el tratamiento a llevar a cabo, aunque en SPORT pudimos hablar el pasado miércoles con el fisioterapeuta Lluís Puig, que asegura que el “tratamiento es multifactorial y depende de muchas cosas, por lo que habrá que observar si padece una distorsión pélvica (que tenga un ilíaco más anterior o más posterior), si tiene acortados los isquiotibiales, si tiene más flojos los abdominales profundos o si tiene mucha tensión en la zona aductoria y tendrá que hacer un trabajo más excéntrico”.

El futbolista está entrenando esta semana con total normalidad y se espera que este fin de semana, salvo contratiempo, sea titular en Montjuïc ante el Elche (domingo, 18.30 horas).