Lamine Yamal pide a gritos el fichaje de Nico Williams

Lo de Lamine Yamal y Nico Williams liderando el ataque en cada partido de la selección española desde las bandas es ya una de las grandes apariciones de la Eurocopa. Como si de dos imberbes jugando en el parque se tratara, los dos extremos volvieron a dar una exhibición de desparpajo y caradurismo propio de la juventud. La presión no es una palabra que aparezca en el diccionario que usan para jugar a fútbol.

La química que se genera entre ambos se transmite a todo el equipo, que avanza contundente por el campeonato y sin perder nunca la sonrisa. El juego de España es, en el fondo, la viva imagen de ambos disfrutando. No se trata solo del golazo que marcó Nico Williams, ni de la asistencia ya con marca registrada de Lamine Yamal a Fabián Ruiz, sino del bailoteo que se marcaron para celebrar el tanto del vasco o el piedra, papel, tijera con el que se jugaron no se sabe exactamente qué. El de Rocafonda parece pedir a gritos desde Alemania que el Barça haga un esfuerzo y le traiga a su amigo a Barcelona para seguir travesuras, esta vez ambos vestidos de blaugrana.

No será nada fácil porque el Athletic no va a dar ningún tipo de facilidades y, además, el club blaugrana está excedido en más de cien millones de euros su Fair Play, así que tienen que pasar muchísimas cosas antes para que la operación pudiera llegar ni siquiera a plantearse. Por parte del conjunto vasco no hay nada que negociar, simplemente abonar la cláusula de rescisión cifrada en 58 millones de euros. Lo que sí sabe ya el Barça es que la pareja que forman ambos como extremos funciona. La mejor prueba, la Eurocopa que está disputando España en la Eurocopa de Alemania.