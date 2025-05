"Lamine Yamal y Pedri en Italia no jugarían"

Toda Italia está pendiente del Inter-Barça de esta noche y se están dando reacciones de muchos tipos. Una de las más curiosas y que más polémica están causando son las del seleccionador de voleibol femenino italiano, Julio Velasco, quien aseguró que futbolistas como Lamine o Pedri no tendrían recorrido en el deporte transalpino: "Yamal no jugaría en Italia, sobre todo si no hubiera jugado hace un año, como Pedri, que tiene 18 años. Creo que no jugarían aquí porque hay desconfianza y recelo hacia los jóvenes, nunca están preparados, además de cierta xenofilia", comentó.

Velasco cree que los clubs italianos deben cambiar mucho para que tengan más triunfos a escala europea: "Creo que esta mentalidad debe cambiar, dar más confianza a los jóvenes, incluso en la Serie A y en la selección, para reducir costes y aumentar el entusiasmo, porque los jóvenes aportan mucho entusiasmo".

El seleccionador italiano realizó estas declaraciones en la proclamación de la lista de convocadas para los Juegos Mediterráneos, dónde ha apostado claramente por la juventud de las jugadoras para dar un paso más en el equipo.

Las declaraciones han causado mucho revuelo en Italia, dónde los diarios deportivos de referencia le han dado muchísima repercusión e, incluso, dedicado algún artículo de opinión favorable. Y es que los jóvenes futbolistas del país tienen poquísimas opciones de triunfar pronto en sus clubs. La media de edad de los equipos de la Seria A llega prácticamente a los 30 años, con lo que está todo dicho.