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Lamine Yamal (18 años): "Mi padre tuvo que buscarse la vida, ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa. Eso sí que es presión"

El joven futbolista de la selección española, clasificada para semifinales, reivindica que la verdadera presión no está en el césped, sino en la lucha que vivieron sus padres para sacarlo adelante

Lamine Yamal con su padre Mounir Nasraoui

Lamine Yamal con su padre Mounir Nasraoui / Archivo

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Mariona Carol

Mariona Carol

La selección española ya está entre las cuatro mejores del Mundial 2026 después de superar a Bélgica en cuartos.

Ahora, con Francia como rival en las semifinales, todas las miradas vuelven a centrarse en Lamine Yamal, convertido en la gran referencia ofensiva del equipo. Tras firmar una actuación decisiva y ser elegido 'MVP' ante Bélgica, el extremo asegura que llega a este tramo final del torneo con total determinación: "Voy a darlo todo, quiero ganarlo y voy a dar el máximo para hacerlo".

La presión mediática y la pregunta clave

Durante su intervención en El Larguero, Manu Carreño quiso saber cómo afronta Lamine Yamal la exposición constante ante la afición y los medios.

Lamine Yamal sobre su infancia: "Mi madre me tuvo con 16 años, eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa"

Lamine Yamal sobre su infancia: "Mi madre me tuvo con 16 años, eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa"

PI STUDIO

A sus 19 años recién cumplidos, el jugador vive rodeado de seguidores en cada aparición pública: niños y adultos que buscan una fotografía, un gesto o un instante con él.

El delantero asegura que intenta atender a todos, aunque reconoce que la repetición de situaciones le obliga a aprender a convivir con ese impacto: "Sé quién soy y entiendo que es parte de todo esto".

El giro emocional: su infancia como punto de partida

La entrevista tomó un tono inesperado cuando el periodista le preguntó por la presión de convertirse en estrella tan joven. Lamine respondió con una sinceridad que dejó huella: "Mi padre tuvo que buscarse la vida, recoger cosas de la calle para poder traer comida a casa. Eso sí es presión. Yo solo tengo que jugar y hacer felices a los españoles".

Con esta reflexión, el futbolista del Barça abrió una ventana a su historia familiar, marcada por la precariedad y el esfuerzo de sus padres para salir adelante. Para él, la presión deportiva o mediática no se acerca a aquella lucha diaria que vivió su familia.

Un jugador que abraza la responsabilidad

Lamine insiste en que no siente la carga que muchos le atribuyen. Tiene claro cuál es su papel: rendir en el campo y aportar alegría a la afición.

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Su madurez sorprende incluso a quienes lo conocen de cerca, y su discurso refuerza la imagen de un futbolista consciente de su rol y, sobre todo, de sus raíces.

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