Lamine Yamal, OK tras una leve molestia

Lamine Yamal encendió una leve señal de alerta durante el entrenamiento de ayer al notar unas pequeñas molestias que le obligaron a retirarse por precaución. Sin embargo, tras pasar por los servicios médicos del club y ser evaluado por el doctor Ricard Pruna, el diagnóstico fue completamente tranquilizador. El extremo de Rocafonda no sufre ninguna lesión. Todo quedó en una ligera sobrecarga, algo habitual a estas alturas de la temporada.

Desde el club califican lo sucedido como una simple anécdota sin mayor recorrido. El futbolista se encuentra en perfectas condiciones y formará parte de la convocatoria para el encuentro de hoy ante el Espanyol. La única recomendación que se le dio ayer fue hacer reposo durante el día para mejorar esa ligera molestia.

Pensando en el exigente duelo del próximo martes frente al Atlético de Madrid, no se descarta que el jugador pueda descansar, aunque la decisión final se tomará esta misma mañana. Hansi Flick valorará si el futbolista saldrá de inicio no, y aunque no hay que descartar que Roony Bardghji salga de inicio, el técnico alemán ya aseguró en rueda de prensa ayer que “mañana veremos si descansa. Para él es bueno también empezar el partido y ver qué pasa. Todavía no lo hemos decidido”.

Rotaciones masivas

El Barça podría presentar hoy un once con numerosas novedades. Gavi podría regresar a la titularidad tras lo insinuado por Hansi Flick en rueda de prensa ("es una buena opción para empezar mañana. Veremos si puede jugar 90 minutos o no. Tenemos que ir paso a paso. El miércoles jugó 45 minutos y creo que está preparado para empezar), mientras que Roony Bardghji podría tener su oportunidad si se decide dar descanso a Lamine Yamal. El desgaste acumulado y la importancia del choque ante el Atlético invitan a una rotación amplia.