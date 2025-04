Lamine Yamal: "Ojalá lleguen los títulos colectivos también"

Lamine Yamal ha sido premiado como 'Deportista Relevación del Año' en los Premios Laureus 2025, celebrados en la ciudad de Madrid. La Selección Española ya estaba nominada a 'Mejor Equipo del Año' y uno de los jugadores claves para la consecución de la Eurocopa en Alemania también ha tenido su reconocimiento.

"Buenas noches a todos, me hubiera encantado estar ahí con vosotros, pero no ha podido ser. Lo primero quería dar las gracias a la Academia Laureus por el premio. Es un orgullo para mí y para mi familia poder recibir este tipo de premios", empezaba Lamine con un discurso en vídeo, ya que no ha podido estar presente en la gala.

"No me quería olvidar del staff de la Selección y del Barça, y de obviamente mis compañeros, que sin ellos no hubiera llegado aquí. Ojalá lleguen los títulos colectivos también porque al final es lo que todos queremos. Muy contento de recibir el premio, seguiré trabajando para estas cosas y ojalá que la temporada salga bien", finalizaba el futbolista del Barça.

Además de Lamine Yamal, en la misma categoría estaban nominados el Bayer Leverkusen, tras su sorprendente temporada en Alemania; Julien Alfred, atleta ganadora del oro en París en los 100 metros; Summer McIntosh, nadadora y ganadora de cuatro medallas de oro en los Juegos; Letlise Tobogo, atleta que obtuvo dos oros en París; y Victor Wembanyama, la gran sensación de la NBA la pasada temporada.

El joven futbolista del Barça se une a una lista en la que figuran leyendas del deporte, como Rafa Nadal, Lewis Hamilton o Marc Márquez. El ganador del año pasado precisamente fue otro futbolista de LaLiga: concretamente Jude Bellingham, tras realizar una fantástica primera campaña en el Real Madrid, donde logró levantar el título de Liga y Champions.

El extremo azulgrana disputará este martes a las 21:30h el partido de Liga contra el RCD Mallorca en el Estadi Olímpic Lluís Companys, así que su presencia no ha sido posible debido al apretado calendario del equipo de Hansi Flick en esta recta final de temporada.

Lamine sigue rompiendo récords y ya tiene un Premio Laureus con tan solo 17 años. El encargado de entregarle el premio ha sido un ex jugador del Barça, Thiago Alcántara, que en el arranque de la temporada fue miembro del cuerpo técnico de Hansi Flick.