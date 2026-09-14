FC BARCELONA
Lamine Yamal: “Estar obsesionados con ganar la Champions es bueno”
El joven azulgrana, que a sus 19 años ya ha conquistado todos los títulos nacionales con el Barça y la Eurocopa y el Mundial con España, pone ahora el gran objetivo que le falta en el punto de mira
Lamine Yamal volverá a ser protagonista este viernes en Universo Valdano (Movistar+), donde se emitirá la entrevista completa que el futbolista concedió al programa. Después del primer adelanto, en el que dijo explícitamente que merece ganar el Balón de Oro y que la lucha por ser el mejor del mundo está entre él y Kylian Mbappé, Movistar+ ha publicado este lunes un nuevo fragmento.
En esta ocasión, Lamine habla de la ambición del Barça por conquistar la Champions League y defiende que tener una obsesión por levantarla es algo positivo. “Me gusta que la gente llegue al vestuario y crea que podemos ganar la Champions. Creo que el problema sería que alguien dijera que la vamos a ganar sí o sí, porque esto nunca lo vas a saber. Pero estar obsesionados con ganarla creo que es bueno al final”, expuso el canterano culé.
El extremo azulgrana considera que el Barça tiene motivos para pensar a lo grande. “Somos el Barça y el Barça ha tenido momentos de ser el mejor equipo de la historia y ha ganado Champions. Tenemos equipo para hacerlo y sería un poco cobarde por nuestra parte no pensar: ‘este año vamos a por la Champions’ y decir ‘vamos solo a por la Liga’”, asegura.
Y es que, con apenas 19 años, Lamine ya ha conquistado prácticamente todo lo que podía ganar a nivel colectivo. Con el Barça ha levantado todos los títulos nacionales y con la selección española ya sabe lo que es ganar una Eurocopa y un Mundial. Solo le falta la Champions, el gran trofeo pendiente de su palmarés.
“Podemos ganar la Liga, la Champions... pero hay que jugar bien, ser un equipo y esos veinte minutos malos estar juntos”, concluye Lamine.
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