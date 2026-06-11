Lamine Yamal, la nueva cara visible de UNICEF

La figura de Lamine Yamal trasciende mucho más allá del terreno de juego, pues siempre ha defendido las causas sociales y a las personas con menos recursos. A raíz de este compromiso, el futbolista del FC Barcelona se ha convertido en el nuevo embajador de UNICEF, con quien ya había mantenido varias colaboraciones desde el año 2024.

La organización estadounidense ha optado por la estrella del Barça por su impacto global y su trascendencia mediática, pero también por la capacidad que tiene para conectar con las nuevas generaciones. Con su nombramiento como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, Lamine Yamal se ha convertido en uno de los embajadores más jóvenes de la historia de la organización a sus 18 años.

El 10 azulgrana, concentrado con la Selección en Chattanooga para el Mundial, ha explicado su decisión de unirse a UNICEF: "De niño, lo único que tenía era una familia, un balón, un parque y un sueño. Jugar al fútbol me dio una estructura, un sentido de pertenencia y esperanza en el futuro. Sé lo importante que es para los niños tener un lugar seguro donde jugar, para que puedan simplemente disfrutar de ser niños, descubrir el mundo, imaginar y crecer. Sin embargo, millones de niños y niñas en todo el mundo crecen sin espacios seguros donde jugar. Cuando se les niega la oportunidad de jugar, pierden la ocasión de desarrollar habilidades, hacer amigos e imaginar un futuro mejor".

La foto de Messi con Lamine Yamal cuando era un bebé fue resultado de una de las actividades conjuntas entre Barça y UNICEF / Archivo

Como nuevo colaborador, la estrella del Barça promoverá el derecho al juego para todos los niños y niñas y apoyará a los menores afectados por situaciones de emergencia, como guerras o desastres climatológicos. Este nombramiento, además, coincide con el Día Internacional del Juego, el 11 de junio, y pone en valor el derecho que tienen todos los niños y niñas a jugar. Según datos proporcionados por UNICEF, más de 90 millones de niños menores de 5 años no disponen de ningún objeto para distraerse. Por otro lado, alrededor de 80 millones de chicos y chicas de entre 2 y 4 años no juegan con un padre, madre o cuidador en el hogar.

Catherine Russell, directora de UNICEF, ha celebrado la unión con Lamine Yamal: "Desde el campo de juego hasta el plano internacional, Lamine Yamal aporta su pasión y su voz a la misión de UNICEF en favor de la infancia. Estamos encantados de darle la bienvenida como Embajador de Buena Voluntad para defender el derecho de todos los niños y niñas a jugar y a vivir una infancia segura. En un mundo en el que demasiados niños y niñas se enfrentan a conflictos y a la pobreza, el compromiso de Lamine es un poderoso recordatorio de que todos ellos merecen la oportunidad de jugar, crecer y prosperar".

El vínculo entre UNICEF y el FC Barcelona se remonta a 20 años atrás, cuando ambas entidades firmaron un acuerdo en 2006. A partir de aquel pacto, el conjunto azulgrana lució el logotipo de la organización en la camiseta durante 16 años y establecieron acciones conjuntas, como el calendario en el que Lamine Yamal aparece junto a Leo Messi cuando aún era un bebé.