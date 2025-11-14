Lamine Yamal, nominado al Premio Puskás

Lamine Yamal vuelve a destacar por una de las cosas que mejor se le da, ser nominado a los principales premios del mundo del fútbol, después de ser noticia en los últimos días por haber sido desconvocado de la selección y la polémica a raíz de su intervención poco invasiva decidida por el Barça tras consultar a un especialista belga.

El último galardón al que optará el '10' azulgrana es el Premio Puskás, que entrega la FIFA al mejor gol del año, gracias a su tanto ante el Espanyol en Cornellà.

El golazo de Lamine Yamal al Espanyol / Marc Gómez / Movistar

Un golazo con mucha importancia

El 15 de mayo de 2025 el FC Barcelona llegaba al RCDE Stadium de Cornellà, feudo de su rival en Cataluña, con la posibilidad de ser campeón matemáticamente de LaLiga y, en el momento que más parecía atragantarse el partido, apareció una genialidad.

Era el minuto 53 cuando, con 0-0 en el marcador, Lamine Yamal hacía una pared con Dani Olmo pegado a la banda, tras el pase del de Terrassa, el joven genio buscó posición de disparo para acariciar el balón con sutileza en la frontal del área y colocarlo en la escuadra. Gracias a ese gol, anotado a su actual compañero de equipo Joan Garcia, el Barça pudo proclamarse campeón de la competición doméstica aquella jornada, cerrando el encuentro Fermín López en el descuento. De esta manera, el conjunto catalán consiguió su segunda Liga en tres años, añadiendo el 'picante' de haber logrado ambas en el estadio de uno de sus eternos rivales.

El resto de nominados

Con su obra de arte, el canterano culer competirá con hasta 10 golazos más, entre los que destaca el segundo tanto de falta de Declan Rice al Real Madrid en la UEFA Champions League.

El resto de nominados son Alerrandro, Ridho, Rodrigues, Ribeiro, Nasser, Deiola, De la Vega, Montiel y Orrantía, gracias a los grandes goles anotados en el último año.

Un premio que Messi nunca pudo conseguir

Tras llevarse el Golden Boy 2024 y el Trofeo Kopa en 2024 y 2025, el actual 'Balón de Plata' intentará seguir sumando premios individuales a su palmarés, con un premio que el mejor jugador de la historia no ha podido ganar hasta la fecha. Curiosamente, pese a tener el récord de más nominaciones con siete y haber anotado durante las dos últimas décadas una cantidad ridículamente alta de goles irrepetibles, Leo Messi no ha podido ganar el Trofeo Puskás, por lo que Lamine Yamal podrá 'vengarse' en su nombre en esta edición.