Lamine Yamal no pierde la forma en Dubai

Lamine Yamal se encuentra estos días de vacaciones en Dubai, la capital de los Emiratos Árabes donde el canterano azulgrana será protagonista en la gala de los premios Globe Soccer Awards. El de Rocafonda no descuida su forma física con el objetivo de estar a tope de cara a un 2026 que se presenta apasionante y que arrancará ni más ni menos que con un derbi de altos vuelos en el RCDE Stadium.

En los stories de su cuenta de Instagram, Lamine ha publicado dos imágenes,en una de ellas muy sonriente en un restaurante, y la otra, ejercitándose en un gimnasio al aire libre en Dubai y en compañía de su madre, Sheila Ebana, que acompaña a su hijo durante la estancia en el país asiático. También está con ellos su inseparable primo Moha.

Lamine Yamal, ejercitándose en Dubai en compañía de su madre, Sheila Ebana / Instagram

Lamine Yamal muestra sus bíceps, de pie junto a una máquina de musculación, mientras que su madre, que está sentada, también viste ropa deportiva. Sin duda, la vuelta al trabajo se presenta exigente, pues tras el derbi llegará la lucha por el primer título del año, la Supercopa de España en Arabia Saudí, y será necesario estar en plena forma para afrontar estos desafíos.

Laporta se unirá a la expedición

Lamine Yamal tendrá también el apoyo del presidente barcelonista en una entrega de premios donde el de Rocafonda tendrá un papel destacado, así como el equipo femenino blaugrana. Laporta viajará acompañado del directivo responsable del equipo femenino, Xavi Puig. La gala se celebrará este domingo y la delegación barcelonista regresará esa misma noche para que Lamine pueda estar presente en el regreso a los entrenamientos.

El primer entrenamiento tras las vacaciones del primer equipo del FC Barcelona será muy especial, pues el club ha programado para el lunes 29 de diciembre por la tarde una sesión a puertas abiertas en el Estadi Johan Cruyff en la que, a buen seguro, Lamine Yamal será el más aclamado y 'perseguido' para las fotografías y las firmas por parte de la afición barcelonista.

El extremo azulgrana ha completado un muy buen 2025, donde ha liderado al FC Barcelona al triplete doméstico (Liga, Copa del Rey y Supercopa de España) y se ha quedado a las puertas de la Champions League. A nivel individual, Lamine Yamal sigue recogiendo los frutos de su trabajo. Tras quedar segundo en el Balón de Oro por detrás de Ousmane Dembélé y ser también reconocido en el The Best con un tercer puesto, el azulgrana pondrá la 'guinda' en los Globe Soccer Awards.