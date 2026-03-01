El Lamine Yamal más natural tras su primer hat-trick en pleno Ramadán: "Tengo hambre, eh"

Lamine Yamal es el nombre propio por excelencia del fin de semana en las grandes ligas europeas gracias a su primer hat-trick como profesional, en la victoria por 3 a 1 contra el Villarreal.

Además, da la casualidad que este primer carrusel de goles del '10' del Barça ha llegado cuando está en plena celebración del Ramadán, que le impide consumir alimentos durante las horas en las que el Sol brilla en el cielo y tiene que reservarse tras el ocaso.

"Me levanto a las 4 de la mañana para beber agua y luego sigo la misma rutina de mis compañeros, excepto a la hora de comer", señaló sobre la manera en la que afrontaba esta etapa de la temporada y cómo le obligaba a cambiar su rutina diaria para cumplir con el rito.

Lamine Yamal rezando antes de un partido de la temporada pasada. / X

Ni siquiera agua puede tomar, aunque parece que no sintió ningún tipo de necesidad a tenor de la gran actuación y de la chispa que demostró, quizás alentado por el fin de las molestias derivadas de la pubalgia que él mismo reconoció que estuvo sintiendo hasta hace tan solo una semana.

Calidad inaudita, pero humano al fin y al cabo

A sabiendas de esto, desde la entrevista post partido en Esport 3 se le preguntó precisamente sobre este tema, aunque en realidad, el futbolista reconocía que no es oro todo lo que reluce.

"Hacer el Ramadán no te está condicionando en absoluto, y sobre todo después de lo que hemos visto hoy", señalaba el periodista Xavi Lemus.

"Bueno, tengo hambre, eh", respondía el joven canterano azulgrana, que en ese momento estaba a pocos minutos de poder ponerse a comer tras las horas de luz de ayuno. "Todo lo que tengo es gracias a Dios y doy gracias por esta tarde en el Camp Nou. A seguir", comentaba el de Rocafonda.

Sin embargo, más allá de la broma, Lamine se mostró muy contento, como no podía ser menos, después de convertirse en el jugador de menor edad en sumar tres goles en un solo partido. Lo consiguió con 18 años y 230 días, superando así a Giovanni Dos Santos, que lo hizo con 19 años y seis días, y al mismísimo Leo Messi, que tuvo la osadía de endosárselo al Real Madrid, con 19 años y 259 días.

De esta forma, sube un peldaño más en su camino a convertirse algún día en el Balón de Oro, un reconocimiento en el que ya quedó segundo en la edición de 2025, pero que seguramente tenga entre ceja y ceja para este 2026.