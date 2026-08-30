Lamine Yamal: "En el mundo en el que estamos, si no estás lleno de confianza, pueden acabar contigo"

Lamine Yamal arranca el curso 2026-27 en un escenario inédito: campeón del mundo con solo 19 años y convertido en la figura más mediática de la selección. Su irrupción, su fútbol y su personalidad han generado un ruido constante alrededor de su figura, un fenómeno que él mismo ha decidido abordar públicamente.

En una entrevista previa al Mundial para Diario AS, el jugador reflexionó sobre la delgada línea entre la confianza y el ego, una cuestión que ha vuelto a escena en los últimos días.

Ego y confianza: la reflexión del jugador

Lamine distingue con claridad entre dos conceptos que suelen confundirse: ego y confianza. Para él, ambos son necesarios en el fútbol de élite, aunque cada uno en su justa medida. "Creo que hay dos cosas. Está el ego y está la confianza. Son importantes las dos. Hasta cierto punto es importante ser egocéntrico. No lo veo como algo malo. Pero sobre todo es importante tener confianza en uno mismo", explica.

Lamine Yamal en la presentación del Gamper en el Camp Nou / SPORT

El joven atacante reconoce que la presión del entorno puede devorar a quienes no están preparados: "Si no estás lleno de confianza pueden acabar contigo". Y admite que, en ocasiones, tener un punto de ego puede incluso resultar divertido: "Vas a las ruedas de prensa y te ríes un poco".

El ruido mediático y la respuesta del vestuario

En la concentración de la selección durante su camino hacia la final del Mundial, la figura de Lamine ha sido un tema recurrente. Para muchos, es la estrella del equipo; para otros, un jugador sobreexpuesto.

Aymeric Laporte, en declaraciones a DAZN, rebajó el debate: "No lo llamo ego, es más publicidad y marketing. Es un jugador muy atractivo porque mola mucho verle jugar. El fútbol es espectáculo y él lo está dando en el campo".

La cinta de Lamine Yamal ante Bélgica / Sport.es

Con 19 años, Lamine vive una realidad que dista mucho de la de cualquier joven de su edad. Su éxito le ha permitido cumplir sueños, pero también le ha arrebatado algo tan simple como pasear sin ser reconocido.

En El País confesó: "Cualquier persona puede ir al centro de Barcelona, comprar ropa, tomarse algo y volverse a su casa. Yo no". Recuerda con claridad el momento en que su vida cambió: a los 13 años, un niño lo reconoció en un parque.

Desde entonces, actividades cotidianas como ir al cine o comer en una terraza se volvieron complicadas. "La gente no sabe lo que es el valor de poder salir a tomar algo o ir al cine tranquilamente. Nosotros no podemos vivir eso", lamenta. Incluso admite que cambiaría parte de sus privilegios por recuperar algo de normalidad.

Madurez precoz y liderazgo en el vestuario

Su trayectoria lo obligó a madurar antes que otros jóvenes. Vivió solo, lejos de sus padres, y aprendió que no todos los deseos pueden cumplirse. "Todo eso me ha hecho madurar antes", afirma. Esa experiencia le permite ahora entrar en un vestuario de veteranos "sin parecer un niño".

Lamine Yamal con la copa del Mundial / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Sobre su personalidad, insiste en que el ego no es necesariamente negativo y que la confianza es imprescindible: "Me queda mucho camino, mucho que mejorar. Y mucho, mucho, mucho fútbol. Tengo 19 años".