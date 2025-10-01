Lamine Yamal se motiva antes de recibir al PSG: "He vuelto y la misión, también"

El FC Barcelona se enfrenta este miércoles (21:00 horas) al Paris Saint-Germain en la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League. El Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc acogerá un partido entre dos de los grandes favoritos para alzar la Copa de Europa al cielo de Budapest el próximo 30 de mayo. Toda una final anticipada y Lamine Yamal ya ha advertido que está de vuelta.

Tras superar unas molestias en el pubis que fueron incrementadas durante el sin descanso que tuvo con la selección española, Lamine Yamal volvió a vestirse de corto este fin de semana. Lo hizo tras perderse los últimos cinco partidos con el Barça. Saltó al césped cuando faltaba media hora para el pitido final y revolucionó el encuentro frente a la Real Sociedad asistiendo a Lewandowski en el gol que certificaba la remontada con el definitivo 2-1.

El de Rocafonda se ha entrenado con total normalidad esta semana, junto al resto del grupo y se encuentra al 100% para poder estar sobre el terreno de juego durante los 90 minutos que dure el partido frente al vigente campeón de la Champions League.

Para calentar la previa del encuentro frente al equipo que dirige Luis Enrique, el '10' del Barça ha publicado una historia en su perfil oficial de Instagram advirtiendo que ya está de vuelta con un montaje audiovisual utilizando fragmentos de la película 'Pactar con el diablo', dirigida por Taylor Hackford y protagonizada por Keanu Reeves, Al Pacino y Charlize Theron.

"La presión lo cambia todo. A algunas personas al límite, responden; otras, fallan. ¿Puedes usar todo tu talento al instante, trabajar a contrarreloj? y dormir tranquilo?", reproduce la escena de Al Pacino en la citada película. Finalmente, el vídeo acaba con un mensaje desafiante ante el PSG: "Estoy de vuelta y la misión también lo está".