Lamine Yamal: "No tengo miedo, salgo y juego a fútbol"

El jovencísimo talento del Barça fue escogido el mejor jugador en el Villareal-Barça Repitió que intenta aprovechar todas las oportunidades que le da Xavi

Lamine Yamal fue escogido el mejor jugador del partido entre el Villarreal y el FC Barcelona. El jovencísimo talento azulgrana se fue del estadio de La Cerámica con una nueva titularidad, una asistencia de gol (a Gavi) y con dos remates a la madera.

El delantero reconoció al final del partido que "empezamos muy bien" pero que el empate significó "un bajón" para el equipo pero que luego salieron con todo para certificar el triunfo en un estadio siempre complicado como el de los castellonenses.

Fue titular por segundo partido consecutivo. "Yo intento aprovechar todas las oportunidades, voy 'palante'", dijo, tímido ante los micrófonos. Pero toda esta timidez, lógica por otra parte, desaparece en el campo, no existe.

Precisamente es lo que les pide Xavi a los jóvenes, que no tengan miedo. "Yo por suerte no tengo miedo, juego a fútbol que es lo que se me da bien.Mi madre si que tiene un poco de miedo cuando soy titular pero me apoya mucho", afirmó.