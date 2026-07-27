Lamine Yamal (19 años): "Mi madre trabajaba en el McDonald's y con lo poco que teníamos, cuando venían las fiestas, estábamos muy felices. Me compró una PlayStation. Todo lo que le dé no podrá ser lo mismo"

Lamine Yamal es un jugador que va más allá del fútbol. Continúa consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol internacional. A pesar de su juventud, el extremo del FC Barcelona ha ido derribando barreras desde su irrupción en la élite, convirtiéndose en un futbolista decisivo tanto en su club como con la selección española.

Su historia comenzó en Rocafonda, un barrio humilde de Mataró que sigue muy presente en su vida. De hecho, cada vez que marca un gol recuerda sus orígenes formando con las manos el número "304", el código postal del barrio donde creció. Desde muy pequeño soñó con vestir la camiseta azulgrana y ese deseo se hizo realidad antes de lo que él mismo imaginaba.

En el universo mediático que rodea a Lamine, hay un nombre que todo el mundo conoce y es el de 'Hustle Hard', Mounir Nasraoui, el padre del jugador. Es la persona que más ha aparecido a nivel mediático, destacando por su personalidad y por no perderse ningún partido. Y en la otra parte, más en la sombra, hay una persona que sostiene a Lamine, y esa es Sheila Ebana, su madre.

Una vida normal, sacrificada por su hijo

Originaria de Bata (Guinea Ecuatorial), Sheila emigró a España siendo una adolescente y dio a luz a Lamine a los 21, cuando tenía una relación con Mounir Nasraoui. Ambos se separaron cuando él tenía solo tres años, pero ella decidió quedarse en Cataluña por su futuro y el de su hijo.

Como bien explica en el documental '304', a través de varias entrevistas y voces en 'off', su madre es una de las figuras más imprescindibles en su vida. Fue un apoyo incondicional pese a marcharse a vivir a La Masia con 12 años. "Mi madre trabajaba en el McDonald's y con lo poco que teníamos, cuando venían las fiestas, estábamos muy felices. Me compró una PlayStation. Todo lo que le dé no podrá ser el mismo que lo que me dio ella. Mi madre ha sido uno de mis referentes cuando era pequeño", dice.

Lamine Yamal con su madre Sheila Ebana / Instagram @lamineyamal

"Cuando llegaba a casa lo que hacía era hablar conmigo, hacía la comida y se marchaba a trabajar", afirmó con una sonrisa. La madre del futbolista tiene 39 años y se ha posicionado como la figura esencial detrás del estrellato de su hijo. Cuando Lamine jugaba en La Torreta, Sheila tomó una decisión clave: quedarse en Granollers, trabajar duro y dedicar su vida al crecimiento de su hijo.

La educación de su madre y los consejos vitales

Sheila reside ahora en el Maresme, junto a su hijo Keyne. Este verano está descansando en una zona tranquila, y llevando a su hijo al campus de verano junto a los demás niños y niñas. Sheila es feliz y ahora es una estrella en redes sociales, con 200.000 seguidores en Instagram y con cerca de 1,5 millones en Tiktok.

La madre acostumbra a subir videos en las redes sociales, sobre todo junto a Lamine y su hijo. Ha dejado de trabajar, tras muchos años en la hostelería trabajando duro. Subió un video felicitando a su hijo por su 18 cumpleaños: "Aunque los años pasen y vayas creciendo, en mi corazón seguirás siendo mi pequeño. Felices 18, hijo mío, que seas siempre muy feliz. Te quiero un montón", decía.

Lamine, además, le dedicó un agradecimiento permanente a su madre por el esfuerzo que realizó para protegerle de las preocupaciones que ella soportaba. "Siempre le digo a mi madre que le agradezco mucho porque con lo difícil que lo tenía ella, me hizo no ver nada malo. Entonces, a lo mejor no tenía la mejor infancia del mundo, pero ella hacía que solo viera lo bonito y disfrutar. No tengo nada que reprochar", reconoce.

Una explosión precoz

En el documental 'Decoded', de DAZN, el internacional español reconoce que nunca esperaba alcanzar el primer equipo a una edad tan temprana. "Podía imaginar que podía jugar en el Barça, pero nunca tan pronto. Es un sueño, desde pequeño sueñas con jugar partidos de Champions", explica el joven futbolista.

El rápido ascenso que ha vivido también le ha obligado a asimilar una carrera que ha cambiado de un día para otro. Aun así, asegura que apenas ha tenido tiempo para detenerse a pensar en todo lo conseguido. "Todo va tan rápido que nunca lo piensas del todo. Gracias a Dios no he tenido ninguna lesión grave, pero ahí es un momento que dices: 'uf, lo que estás haciendo es algo muy bonito y que cualquier persona quiere'", reflexiona.

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Antes de llegar a La Masia, Yamal dio sus primeros pasos en el fútbol en el club La Torreta, donde empezó a desarrollar un estilo de juego que hoy sigue siendo una de sus principales señas de identidad. "Creativo, divertido. A lo mejor estoy minutos sin tocar la pelota, pero en un minuto puedo hacer que te lo pases bien viendo un partido de fútbol", afirma sobre su manera de entender este deporte.