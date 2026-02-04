Lamine Yamal logra lo imposible

Pedri González es un jugador insustituible en este Barça. Todas las alarmas saltaron cuando el tinerfeño se lesionó en el partido frente al Slavia de Praga y se diagnosticó un mes de ausencia. Algo parecido ha pasado con Raphinha, que ha jugado muy mermado los últimos cuatro partidos desde el duelo en tierras checas. Dos ausencias de mucho peso que han sido cubiertas por un joven de 18 años que se ha echado al equipo a las espaldas: Lamine Yamal.

El de Rocafonda ha marcado en los últimos cuatro partidos oficiales con un rendimiento espectacular. Las tres competiciones estaban en juego. El Madrid apretando en la Liga, el duelo clave para entrar en el Top 8 frente al Copenhague y la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey frente al Albacete. No se podía fallar y Lamine ha dado el callo como se espera de una estrella.

Lamine Yamal celebra su gol ante el Copenhague en la Champions League / EFE

Lamine Yamal ha disputado los 90 minutos en estos encuentros demostrando que ha dejado totalmente atrás los problemas en el pubis. El canterano aguanta los partidos sobrado de forma y sin dejar de intentar el uno con uno, además de colaborar en labores defensivas.

El partido ante el Albacete, por ejemplo, fue especialmente complicado por la falta de sintonía con Joao Cancelo por la banda derecha, pero el crack barcelonista se sacó de la manga las mejores jugadas y un golazo con una rosca espectacular.

Esperando a Pedri

Lamine Yamal está como una moto y muy centrado en el aspecto futbolístico. Se ha responsabilizado de tirar del carro ante los momentos de dificultad por la baja de Pedri. El tinerfeño es indispensable y el juego del equipo se resiente de gran manera cuando no está. En el medio campo no hay relevo posible, pese a la mejoría de Frenkie de Jong.

A falta de mayor poder de construcción, el Barça se ha aferrado al poder de desequilibrio de Lamine Yamal. Una solución que no puede ser eterna, pero quedan apenas dos semanas para que Pedri vuelva a los terrenos de juego.

Pedri trabajo intensamente para volver cuanto antes a los terrenos de juego / Dani Barbeito

El canario ya corre sobre el terreno de juego y está apretando en su recuperación. El partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey de la próxima semana puede ser pronto, pero para Girona, el lunes 16 de febrero, podría estar preparado para volver a la convocatoria.

Pedri siempre es necesario, aunque Lamine se haya multiplicado marcando cuatro goles y repartiendo una asistencia en los últimos cuatro encuentros. Ante el Oviedo y Elche fue fundamental para solucionar partidos en la Liga que se atascaron más de lo habitual, mientras que frente al Copenhague fue el artífice de la remontada con su asistencia a Lewandowski y gol posterior. Contra el Albacete, en los cuartos coperos, fue de nuevo el jugador más resolutivo barcelonista.

Sin descanso

Lamine no descansa y no lo precisa. En los últimos 23 partidos oficiales del FC Barcelona, 17 ha completado los 90 minutos, en otros cuatro fue reemplazado en la recta final, solo salió de suplente en la ida de la semifinal de la Supercopa de España ante el Atheltic Club en Arabia y se quedó sin jugar ante el Slavia de Praga por cumplir un partido de sanción.

Sus problemas en el pubis han quedado atrás a medida que ha acumulado minutos. Ahora ya es el segundo máximo goleador del equipo con 14 goles, superando los 13 de Raphinha y a solo 2 de Ferran Torres. En asistencias ya ha repartido 13 pases de gol, los mismos que Marcus Rashford. Lamine está en todas y ha aprendido a sus solo 18 años a mejorar su eficacia en los metros finales.

La gran virtud del futbolista en su crecimiento en las categorías inferiores fue la visión de juego y la capacidad para generar acciones ofensivas. A ello hay que añadir ahora su eficacia. Ser incluso más directo para impulsar al Barça en la pelea por el triplete.

Un objetivo que tiene entre ceja y ceja, sin olvidar esa Champions que se escapó frente al Inter de Milan. La espina sigue clavada y los rivales barcelonista en Europa pueden temblar ante un Lamine Yamal que se ve capaz de todo con la guinda a final de temporada del Mundial.