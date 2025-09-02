Lamine Yamal ya tiene su logo personal: "Es realmente especial"

Lamine Yamal ya tiene su logo personal, una imagen que busca reflejar la identidad, el origen y el estilo de juego del joven futbolista. El propio Lamine ha participado en el proceso y ha quedado encantado con el resultado: "Este logotipo significa mucho para mí porque reúne quién soy, de dónde vengo y cómo juego. Ver mi historia representada junto a Adidas de esta manera es realmente especial”, señaló en la presentación.

El diseño, desarrollado en colaboración con el propio Yamal, fusiona sus iniciales con el número 304, en referencia al código postal del barrio de Rocafonda, en Mataró, donde creció. El logotipo también incorpora su característica pierna izquierda sobre el balón, así como elementos que evocan las estructuras urbanas de Barcelona.

Para acompañar el lanzamiento, Adidas ha publicado un vídeo en redes sociales que muestra el proceso creativo detrás del símbolo. En él se ve al futbolista dibujando sus iniciales, explorando diferentes formas y refinando un diseño que combina lo personal con lo visual. Las imágenes están intercaladas con animaciones que reconstruyen paso a paso la creación del logotipo.

Lamine se encuentra concentrado con la selección, donde se ha convertido en la gran referencia del equipo. El delantero se ha referido en las últimas horas al empate del Barça ante el Rayo y a las palabras de Flick, que destacó la importancia de ser un equipo por delante de los egos.

En una entrevista con RTVE, se refirió así a las palabras del técnico: "Eso es lo que piensa cada uno, después de un empate sale de estar caliente, al final hay que ganar, pero no creo que tenga nada que ver. Hemos sacado siete puntos de nueve en campos muy difíciles, que eso la gente no lo cuenta", empezó diciendo.

"No hemos jugado en nuestro campo aún, solo fuera. No creo que tenga que ver con nada de eso, tiene que ver con que no fue nuestro partido, no hemos empezado con la intensidad con la que acabamos. Tiene razón en que tuvimos muchos fallos, pero puede pasar. Hay que recuperar cuanto antes el nivel y estar preparados para el siguiente partido".