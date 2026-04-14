Lamine Yamal llegó al Metropolitano, saludó al portero y marcó

No hizo falta ni calentarse. Lamine Yamal apareció en el Metropolitano como quien llega a casa ajena, miró al portero a los ojos y le mandó el balón al fondo de la red. Cuatro minutos. Menos que un anuncio de televisión. El tiempo justo para que el Atlético entendiera que esta noche no iba a ser fácil.

El gol llegó en el minuto 4, con el marcador todavía dormido y el Metropolitano aún buscando el calor de los primeros compases. Pero Lamine no espera a nadie. A sus 18 años, las semifinales de Champions League no le generan respeto, le generan ganas.

El jugador blaugrana fue el encargado de hablar en la rueda de prensa previa al partido y prometió que lo darían todo para llegar a la final. Cuatro minutos después de saltar al césped del Metropolitano, ya había empezado a cumplir su palabra.

El dato lo aporta 2010MisterChip: el Atlético solo ha encajado un gol más tempranero que este como local en Champions, el de Bruno Alves para el Porto en 2009, a los 82 segundos. Lamine Yamal estaba en pañales. Literalmente.

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Lamine es además el máximo goleador del Barça en esta Champions con 6 tantos, igualado con Fermín en el ránking azulgrana pero por delante de todos sus compañeros en impacto y protagonismo. En la clasificación general ocupa el octavo puesto, por detrás de Mbappé (14), Kane (11) o Gordon (10), pero con una particularidad que ninguno de ellos puede presumir: tiene 18 años. En toda la historia de la Champions ya acumula 12 goles con 18 años, superando los 11 que Mbappé registró antes de los 19.