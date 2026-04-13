Lamine Yamal lidera la operación remontada: El 10 del Barça pondrá voz a las esperanzas culés

Del Spotify Camp Nou al Metropolitano pasando por el Johan Cruyff. Lamine Yamal vivió el sábado un derbi espectacular, ayer vibró con el Barça Atlètic-Espanyol B en Sant Joan Despí y esta tarde será protagonista en la sala de prensa del Metropolitano.

El genio de La Masia será el encargado de poner voz a las esperanzas blaugranas en la Champions. Todo ello encaminado al partido de mañana a las 21 horas cuando el equipo barcelonista buscará darle la vuelta al 0-2 del coliseum barcelonista.

Justo cuando finalizó el encuentro de ida el resultado adverso para los blaugranas podía parecer un obstáculo insalvable pero con el paso de las horas crece el convencimiento en el Barça de que no sería descabellado clasificarse para las semifinales de la Champions.

Todo el Barça tendrá que dar su mejor versión pero si Lamine logra ofrecer su versión divina todo es posible.

Lamine Yamal vio el derbi de filiales en el Johan Cruyff / Valentí Enrich

El atrevimiento de Lamine Yamal puede chocar con el conservadurismo del Atlético del siempre pragmático Simeone. Del cholismo calculador al 'laminismo' sin complejos. Del discurso del partido a partido a soñar con la gloria europea sin dejarse influir por el tradicional espíritu miedoso del barcelonista pesimista.

Lamine Yamal es ambicioso en el verde y no se corta fuera de los terrenos de juego. Si en su Instagram dejó ir un irrespetuoso "¡¡Barcelona es blaugrana!! Toca tragar, como siempre" después del derbi, en vísperas del enésimo Atlético-Barça se espera que el 10 blaugrana insufle optimismo a los culés.

Lamine Yamal es el líder del actual Barça / Valentí Enrich

Muchos aficionados blaugranas ya han dejado atrás el histórico derrotismo y tras el 4-1 contra el Espanyol el Spotify Camp Nou gritó un inesperado "Si se puede, si se puede" que nunca había entrado en la lista de 'hits' de los que suele tirar el barcelonismo. La afición blaugrana evoluciona y el liderazgo de jugadores desacomplejados como Lamine conduce a los culés a situaciones hasta ahora inusitadas.

Este lunes, el Barça volará a las diez y media de la mañana hacia la capital de España y después de comer y descansar tocará ponerle voz al pensamiento del vestuario blaugrana. Además del discurso sensato y sin estridencias de Flick, Lamine será protagonista a partir de las 17:15 horas en la sala de prensa del Metropolitano. Del insulso 'partido a partido' cholista pasaremos a las explicaciones de un juvenil mucho más maduro que lo que dicta su DNI.

Lamine Yamal es el gran genio del fútbol mundial / Valentí Enrich

En el campo, los 18 años de Lamine no muestran a un jugador ingenuo ni inexperto. Lamine será todavía un juvenil macido en el 2007 pero su juventud pesa en lo positivo ya que exhibe una inconsciencia futbolística quele hace jugar sin ningún tipo de límite ni temor a nada ni a nadie.

Cuando a Lamine le toca encarar lo hace sin dudarlo, si hay que generar juego para el equipo, el de Rocafonda se divierte como nadie y cuando es necesario definir aparece como en el 3-1 del derbi para matar el partido.

Lamine está muy cerca de ganar su tercera Liga con el Barça sin haber cumplido los 19 años pero nunca ha ocultado que sueña con la Champions y el Mundial.

Lamine Yamal, protagonista en el derbi / Valentí Enrich

La Copa del Mundo del verano, de momento está aparcada, y la Champions League no será fácil pero si el barcelonismo se agarra al talento y el atrevimiento de Lamine Yamal Nasraoui.

La operación remontada hay que ganarla en el césped del Metropolitano pero el primer pasito se puede dar con un discurso optimista en la sala de prensa. El de Rocafonda es imprevisible en el campo y con sus mensajes valientes acostumbra a dejar fuera de sitio a sus rivales. Estaremos atentos.