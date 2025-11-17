Lamine Yamal, el jugador que más racismo sufre

Aun cuando nos encontramos en 2025 y ya hemos vivido un cuarto del siglo XXI, el racismo no se ha erradicado por completo de los estadios de fútbol, y LaLiga EASports no es la excepción, como ha quedado demostrado en diferentes episodios durante las últimas temporadas.

No obstante, el racismo no solo aparece en los propios campos, sino que traspasa cualquier límite y se multiplica a través de las redes sociales, donde es más fácil esparcir odio de manera anónima sin enfrentar consecuencias. Ahora, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ha publicado su informe sobre el odio racista en el fútbol español a través de las redes, y el jugador que más discriminación por su raza recibe no es quien todos nos podíamos esperar.

Vinicius, víctima de numerosos incidentes racistas / Efe

Lamine Yamal recibe más comentarios racistas que Vinicius

Pese a que Vinicius Jr llegó a declarar en su momento que "en Brasil, España se conoce como un país de racistas", tras convivir con comentarios e insultos de esta índole en el pasado (y en el presente), no es quien lidera esta triste lista de más odio recibido. Con insultos como "mena" o "m... de mierda", Lamine Yamal recibe un 60% de comentarios discriminatorios, más del doble que el extremo del Real Madrid, que recibe un 29%. Muy por debajo quedan Mbappé, tercero con un 3%; Nico Williams, Iñaki Williams, Alejandro Balde o Brahim Díaz, que no superan el 2%.

Lamine Yamal y Nico Williams / EFE

El Director de Oberaxe, Tomás Fernández, habló en 'Carrusel Canalla' sobre los insultos contra el jugador de Rocafonda: "Lo hemos observado hace poco. Esa representación que supone este personaje público de esos orígenes y de ese color de piel para aquellos odiadores es un fiel reflejo para intentar ir en contra y juzgar con prejuicios negativos".

Además, el informe destaca que estos lamentables sucesos se disparan en eventos puntuales de gran tensión como el Clásico, aun cuando en ningún caso la rivalidad debe justificar el racismo.

El Real Madrid, club que más racismo padece

Según 'El País', el informe de Oberaxe también da los porcentajes del racismo que sufren en redes los clubes. En dicha lista, el Real Madrid aparece como principal perjudicado, con un 34% del total, ligeramente por encima del 32% del FC Barcelona. De igual manera que sucede con los futbolistas, el resto de clubes quedan muy por debajo: El Valladolid aparece tercero con un 17%, seguido de Valencia 8%, Athletic Club 6%, Real Sociedad 5% y Atlético de Madrid con un 4%.