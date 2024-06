El Lamine Yamal más íntimo

Lamine Yamal ha intervenido este martes en el programa "El Partidazo de COPE". Entrevistado por Juanma Castaño, el jugador del FC Barcelona, además de responder preguntas puramente deportivas y de actualidad, no ha tenido problema alguno en desvelar cuestiones más íntimas, como sus estudios, la relación con sus compañeros, sus amigos... El Lamine Yamal más personal. El futbolista, de 16 años -cumplirá los 17 el próximo 13 de julio- lo ha respondido todo con confianza y naturalidad. Está llamado a tener un gran protagonismo en el Barça y en la selección española.

¿Estás feliz en la concentración?

Sí, es un sueño estar aquí, estoy muy feliz. Cada día que pasa es algo increíble e intento disfrutarlo al máximo.

¿Has buscado muchas veces Lamine Yamal el Google para ver qué sale?

No... En Google no, pero cuando estás viendo Tik-Tok salen cosas, pero intento estar centrado en el fútbol y en la Eurocopa.

O sea... Te informas en Tik-Tok, ¿no?

Sí. Si me sale algo en lo que es el "para ti", pues me entero de lo que se dice de mí.

Ni periódicos, ni radios...

No, porque al final allí también salen entrevistas de la COPE y todas las radios. Pero no entro a ningún periódico a leer.

Entonces sabes quienes somos. Nos han visto en Tik-Tok...

Sí, y también cuando de pequeñito iba en el taxi para ir a entrenar también escuchaba la radio.

Entrevistamos a Nico Williams hace una semana y nos dijo que era tu hermano mayor y que le hagas caso...

Lo oí, pero soy su 'padre' en todo lo que hago.

¿Qué eres su 'padre'? ¿Qué quiere decir eso?

Que lo tengo dominado. A todo lo que jugamos, le gano.

También en El Larguero de la Cadena SER

Lamine Yamal también ha pasado por los micrófonos de "El Larguero" de la Cadena SER y ha asegurado que le gustaría, algún día, poder jugar al lado de Nico Williams: "Ojalá algún día poder compartir vestuario con él en el Barça".

Estás estudiando. ¿Tus compañeros, Pedri, Fermín y Nico, son buenos tutores?

Estudio solo en la habitación, pero alguna broma me hacen.

Ser el más joven en debutar en una Eurocopa es un dato más, no me asusta, intento centrarme en jugar bien y al final me ayuda porque cada vez que haga algo bien se va a magnificar por la edad que tengo Lamine Yamal

¿Cuántas horas estudias al día en la concentración?

Como tenemos bastante tiempo libre, pues no me marco un tiempo. Cojo el ipad y hago algo de deberes. Y cuando me llama Nico o Fermín para jugar a la play, me voy con ellos.

¿Tienes exámenes durante la Euro o los haces cuando vuelvas?

No hago exámenes. Veo en el ipad lo que me envían, lo imprimo y lo hago.

¿Y las notas cuándo te las darán?

Supongo que me las enviarán online porque depende de dónde lleguemos en la Eurocopa, que espero que sea muy lejos. Si llegamos a la final no podré volver a clase...

Hay que tener narices para suspender a Lamine Yamal, ¿no?

Espero que los profesores vayan con la selección, estén contentos y que me aprueben.

¿Qué asignatura se te da peor?

Las matemáticas. Y la historia, que hay que estudiar mucho.

¿Podemos hacer algo nosotros desde la radio con tus maestros? ¿Cómo se llaman?

Mi profesor se llama Oriol.

Intento no estudiar mucho a los defensas rivales porque en los vídeos sueles ver solos sus highlights, así que en el partido voy a lo que me salga Lamine Yamal

Esto de ser el debutante más joven en una Eurocopa, mola, asusta...

Es un dato más, no me asusta, intento centrarme en jugar bien y al final me ayuda porque cada vez que haga algo bien se va a magnificar por la edad que tengo.

¿En el campo te tratan como a un chaval o como a un jugador normal?

Como a un jugador normal, creo. Sobre todo los rivales porque no creo que les guste dejar pasar a un chaval de 16 años... Los de mi equipo también me tratan como cualquier otro jugador.

¿Los defensas te dicen cosas feas?

Depende del defensa, pero este nivel no creo que lo hagan porque saben que no me va a cambiar nada en el partido. Pero también depende del equipo contra el que juegues.

¿Cuál es el defensa más duro contra el que te ha tocado jugar?

Mendy ha sido uno de los mejores contra los que he jugado.

¿Por qué te vas siempre cuando recibes el balón? ¿Ya tienes pensado lo que vas a hacer?

Cuando recibo el balón y veo que estoy en un uno contra uno voy a siempre a por el lateral porque al final creo que es un juego muy psicológico porque a la que me voy una vez de él ya va más asustado, por eso siempre voy a por él y voy improvisando lo que salga.

¿Estudias mucho a los rivales?

Intento no mirarlos mucho porque en los vídeos sueles ver solos sus highlights, así que en el partido hago lo que me salga.

¿Notas si pones nervioso a un defensa?

Sí, se lo digo al mister, que me deje ir al uno contra uno todo el rato.

¿Cómo gestionas el jugártela tú siempre? ¿Te dicen que eres un poco chupón?

Si te vas del rival te dicen que muy bien y si la pierdes te dicen que des otra vuelta y juegues el balón para otro lado.

Bajas a defender...

Sí, en el Barça el mister nos hacía bajar mucho e intento ayudar siempre en defensa, aunque no soy el que más defiende del equipo.

¿Barça y Selección dos equipos parecidos? Sí que es verdad que en la selección últimamente estamos jugando más directo conmigo y con Nico por nuestra forma de juego, pero son sistemas parecidos Lamine Yamal

¿Es muy distinto jugar en el Barça y en la selección?

Es bastante parecido. Sí que es verdad que en la selección últimamente estamos jugando más directo conmigo y con Nico por nuestra forma de juego, pero son sistemas parecidos.

De los mayores, ¿con quién te llevas mejor?

Con Morata me llevo muy bien, me da muchos consejos antes de los partidos.

¿Es verdad que es muy gracioso?

Sí, cuenta historias que hacen bastante gracia. Yo no lo sabía, cuando llegué pensaba que sería un capitán serio, pero no. Me hace mucha gracia.

¿Qué jugador de la selección te ha sorprendido más?

Rodri, obviamente... También Grimaldo, su golpeo es una locura. En los entrenamientos mete golazos.

Mi padre es como mi amigo y muchas veces salimos todos y es uno más porque también es muy joven. Para mí es muy importante que un padre y un hijo tengan una relación tan abierta. Le puedo contar de todo Lamine Yamal

Se nota que el grupo se lleva muy bien.

Sí, es muy buen grupo. También lo dice Unai, que tiene experiencia en este tipo de torneos. Nos llevamos muy bien entre todos.

Tus amigos de toda vida... ¿Están todo el día preguntándote?

Solo tengo un buen amigo, que es con el que voy siempre, y también mi primo. No me preguntan mucho porque cuando me hacen dos ya me enfado con ellos y les digo que hablemos de otra cosa.

¿Eres reservado?

No, pero al final, vengo del entrenamiento, de clase o de pensar en fútbol y si me viene mi primo y me pregunta cómo juega tal jugador, le digo que lo mire por el móvil.

Con tu padre, que tiene 35 años, tienes una relación muy especial...

Sí, mi padre es como mi amigo y muchas veces salimos todos y es uno más porque también es muy joven. Para mí es muy importante que un padre y un hijo tengan una relación tan abierta. Le puedo contar de todo.

¿Está en Alemania?

Va y viene, con mi madre.

¿Le has dicho que tenías esta entrevista?

No, pero se habrá enterado por Tik-Tok. A mí salió que estaría hoy con vosotros. Mi madre me preguntó si iba a hacer una entrevista, en un mensaje...

¿Y qué te dijo?

Hazla. Ya está.

En España se destacó mucho el abrazo que te dio Carvajal, después de tu asistencia...

La gente piensa que porque uno juegue en el Madrid y el otro en el Barça nos vamos a pelear, pero obviamente nos llevamos muy bien.

¿Te dijo algo cuando te abrazaba?

Me dijo que muy bien porque la jugada acabó en gol. Teníamos mucha adrenalina. Nos felicitamos los dos.

¿Son buenos chavales los del Madrid?

Sí, muy buena gente, nos cuidan mucho. A Nacho no lo conocía y es muy majo. Nos cuida mucho a los jóvenes. Todo muy bien.

Es un orgullo que gente de ese nivel, como Ceferin, te reconozca lo que haces porque juegas para eso, para que la gente reconozca tu trabajo. Te pone muy feliz que digan eso Lamine Yamal

¿No hay piques?

No, se ve que nos llevamos muy bien y al final eso es lo que te hace ganar Eurocopas y títulos grandes.

Ceferin te ha elogiado. Dijo que si tuviera un equipo y dinero te ficharía a ti...

Es un orgullo que gente de ese nivel te reconozca lo que haces porque juegas para eso, para que la gente reconozca tu trabajo. Te pone muy feliz que digan eso.

¿Te gustaría volver a ser anónimo para hacer lo que quisieras?

Se lo digo a mi madre. Ir a tomar algo por la tarde a una terraza sin que nadie te diga algo es lo que más echo de menos. Es que ya no puedo ni ir a buscar a mi hermano al cole.

Pues esto ya será así para siempre...

Bueno, en invierno voy con capucha y en verano me aguanto.

¿Son muy distintos Xavi y Luis de la Fuente?

Conmigo no pero creo que al final el estilo de cada entrenador es diferente. Intentan aportar cosas diferentes. En personalidad Xavi era mucho más intenso y Luis es más calmado. En el campo se ve la personalidad de cada uno.

Eres menor de edad. Si España gana la Eurocopa y se celebra en una discoteca no te dejarán entrar...

Bueno, hay excepciones. Si ganamos la Eurocopa creo que sí podría entrar.

¿A qué te supieron los aplausos del Bernabéu después del España-Brasil del pasado mes de marzo?

Muy contento, mucha felicidad, fue un sueño ser aplaudido jugando un partido con la selección.