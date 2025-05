El Inter no sabe cómo frenar a Lamine Yamal: "Intentamos no darle espacios, pero..."

Lamine Yamal fue uno de los grandes protagonistas de las semifinales de Champions entre Barcelona e Inter. Sin el 'descaro' del de Rocafonda, que lideró la reacción azulgrana cuando el equipo parecía en la lona, sería imposible entender el 3-3 final que reflejó el marcador y dejó la vuelta de la eliminatoria abierta.

Con 0-2 abajo en el marcador, Lamine tomó las riendas del equipo para que el Barça se metiese de lleno en una eliminatoria que parecía escapársele. El jovencísimo extremo comenzó un frenético baile que dejó a Thuram y a Mkhitaryan antes de pisar área, desde dónde culmino una jugada de 'crack' mundial para iniciar la remontada azulgrana.

Su impacto en el partido pudo ser aún mayor, pero el de Rocafonda se encontró hasta dos veces con la madera, una de ellas tras una mano felina de Sommer.

El Inter de Milán acabó el partido satisfecho con el resultado a domicilio, pero con la sensación de no haber sabido lidiar con la versión más arrolladora de Lamine Yamal. Así lo admitió días después Massimiliano Farris, que ayer ejerció como primer entrenador en la victoria de los lombardos ante el Hellas Verona (1-0).

Lamine Yamal fue un tormento para la defensa del Inter / AP

En la rueda de prensa posterior al partido de la Serie A, Farris analizó el partido de vuelta entre Inter y Barcelona poniendo el foco en uno de los grandes peligros de su rival: Lamine Yamal. El segundo de Inzaghi se deshizo en elogios ante la 'joya' de La Masía, asegurando que es una de sus principales preocupaciones de cara al partido de vuelta.

"Habíamos visto al chico en vídeo, pero la verdad es que hizo jugadas de una calidad superior", empezó Farris, que admitió tener un plan de partido específico 'anti Lamine' que no terminó de funcionar. "Intentamos no darle espacios, pero él simplemente puede encontrarlos dónde no los hay".

De cara al partido de vuelta, el plan del Inter es claro. "Intentaremos limitar a Lamine Yamal y estudiar maneras de detenerle, aunque no será fácil", admite Farris antes de rendirse por completo ante Lamine. "Es el futuro del fútbol mundial".