Lamine Yamal intensifica su recuperación con una sesión maratoniana en la Ciutat Esportiva

Son días de relativa tregua en la Ciudad Deportiva. El primer equipo se encuentra concentrado en en Newcastle antes de disputar el primer partido partido de la liguilla de Champions, pero la actividad no cesa por completo. Los jugadores lesionados acuden cada jornada con la misma rutina, trabajando para recuperarse lo antes posible y volver a estar a disposición de Hansi Flick.

Este jueves, sobre las once de la mañana, Lamine Yamal ha acudido a las instalaciones de la Ciutat Esportiva para realizar trabajo específico en el gimnasio. En el interior ha permanecido prácticamente cuatro horas, algo insólito teniendo en cuenta que este tipo de ejercicios de recuperación suelen ser rápidos y sencillos. El extremo de Rocafonda ha trabajado mano a mano junto a los fisioterapeutas que se han quedado en Barcelona --también Thiago Alcántara, que no viaja con el equipo pues solo estará presente en los entrenamientos-- con el objetivo de acortar plazos y regresar a los terrenos de juego lo antes posible. El hecho que haya dedicado tanto tiempo a estas sesiones esreflejo de que está haciendo todo lo posible por recuperarse y volver cuanto antes para ayudar al equipo.

Laporta apoya a Flick

En este sentido, el presidente azulgrana ha respaldado las declaraciones de Flick en rueda de prensa critcando la gestión de Luis de la Fuente en la Selección Española. Laporta ha asegurado antes de la comida de directivas en Newcastle que "nuestro entrenador ya dijo lo que tenía que decir y tiene toda la razón". Yuste, que ha acompañado al presidente se ha referido al mismo tema comentando que "es un tema que lleva Deco y sólo puedo decir que le deseo una pronta recuperación a Lamine".

El delantero continúa con su proceso de recuperación por las molestias en el pubis que arrastra desde hace días. No ha viajado ni ha entrado en la convocatoria para el choque europeo, por lo que verá el partido desde Barcelona y la idea es que llegue a tiempo al próximo compromiso liguero después de medirse al Getafe, que será contra el Real Oviedo el jueves 25 de septiembre. Sin embargo, su presencia no está ni mucho menos confirmada pero la idea del cuerpo técnico es que ya pueda venir rodado antes de enfrentarse al Paris Saint Germain.

Junto a él también se ejercitan Alejandro Balde y Gavi. En el caso del centrocampista, la decisión sobre su tratamiento está muy cerca. En los próximos días se valorará definitivamente si sigue un proceso conservador o si debe pasar por el quirófano. Por ahora se sigue con la primera opción a la espera de ver si el dolor evoluciona como es debido. El cuerpo médico y el jugador deberán consensuar la mejor opción en los próximos días y la decisión final no debería demorarse mucho.