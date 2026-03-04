Lamine Yamal, sobre su infancia: "No teníamos posibilidad de comprar la Play o la Nintendo y jugaba con cartas de Pokémon de un euro"

Con tan solo 18 años, Lamine Yamal ya es mucho más que una promesa. Su talento en el Barcelona y en la selección española lo coloca entre los jugadores más destacados de su generación.

La 'joya' de La Masía ha pasado casi toda su vida en Mataró, concretamente en el barrio de Rocafonda, y como gesto de orgullo de sus orígenes, empezó a celebrar sus goles dibujando con sus manos el 304, haciendo referencia a los tres últimos números del código postal del barrio.

Aunque su carrera avanza a pasos agigantados, el camino no ha sido fácil, ya que ha revelado en varias ocasiones las dificultades económicas que atravesó su familia durante su infancia.

Hace unas semanas, en una charla con '60 Minutes', se sinceró sobre sus raíces: "Como muchos barrios sin recursos, Rocafonda está olvidada. No somos Sarrià ni Passeig de Gràcia (...) Luchamos al máximo para vivir bien y lo disfrutamos juntos. Sabemos de dónde venimos y estamos orgullosos de ello".

El delantero del FC Barcelona también resaltó la importancia de sus padres en su vida: "Ves a tus padres trabajando, sin poder estar siempre contigo, y te pones nervioso (...) Yo siento que mis padres sí han tenido presión. Eran jóvenes, me tenían a mí. Tienes que sacar adelante la familia, el trabajo, hacer que tu hijo esté feliz, comprarles sus regalos. Eso sí que es presión y de la mala".

En una entrevista reciente a 'ESPN', aseguró que a pesar de ser una estrella mundial, su vida sigue siendo la de cualquier joven de su edad: "Hago lo que hace cualquier chaval de 18 años: estar con sus amigos, cuidar de su hermano, jugar a la Play, salir a dar una vuelta… cosas así".

Lamine recuerda su infancia con cariño, sobre todo los momentos jugando a cartas de Pokémon con sus amigos en el colegio: "Cuando era pequeño no teníamos posibilidad de comprar la Play o la Nintendo. Entonces jugábamos con mis amigos en el patio con esas cartas, que valían un euro".

Tras revelar que su Pokémon favorito es Zygarde, el futbolista asignó compañeros de vestuario a otros Pokémon icónicos. Con Pikachu en mente, no dudó en elegir a Dani Olmo "por ser rubio", mientras que Charizard, le recuerda a Szczesny porque "tiene un aura especial".