Lamine Yamal e Inés García ya posan juntos en redes sociales

Lamine Yamal vive un gran momento a nivel personal. El extremo de Rocafonda se ha consolidado en el panorama internacional como uno de los mejores jugadores del planeta. Sus tres temporadas oficiales en Primera División, con 18 años, hablan del potencial y nivel de un chico que emergió de la Masía con ganas de hacer historia.

Sin embargo, su salto a la fama ha sido más rápido de lo normal. Ha acaparado todos los focos y cada movimiento del jugador afuera de los terrenos de juego se mira con lupa y se le juzga más que a ninguno. Y es que ser uno de los mejores jugadores del mundo conlleva una responsabilidad adicional y el verano pasado, con su escapada a Ibiza de vacaciones o su fiesta de cumpleaños, dejó claro que tiene la atención de todo el mundo, tanto de aquel que quiere su bien como el que quiere descentrarlo.

Pero Lamine Yamal, como siempre decimos, sigue a lo suyo. Centrado en ser mejor, en hacer un buen Mundial ahora que ha terminado la temporada y en desconectar (cuando puede) de su tiempo libre. A Lamine le gusta pasar tiempo con su familia y amigos, Souhaib y su primo Mohammed, aunque desde hace tiempo también lo hace junto a una chica.

Confirma su relación con Inés

Durante este tiempo, Lamine ha ido compartiendo su vida sentimental. Empezó con Alex Padilla, después conoció a alguna que otra influencer durante el verano y su segunda pareja oficial fue Nicki Nicole, la cantante argentina. Pero la llama se apagó y ahora parece ser que ha vuelto a recuperar su esencia y a ser feliz con Inés García.

Lamine ya se dejó ver con la influencer en el Restaurante Casanova Beach Club, cuando el Barça realizó al cena de final de temporada y despedida de Robert Lewandowski en Castelldefels. Ambos aparecieron juntos, cogidos de la mano, dejando ver que su relación era ya una realidad.

No obstante, todavía no habían publicado nada en sus redes sociales, y a falta de oficialidad y con todo el respeto por delante de todo, lo han hecho este jueves. En la foto, publicada por Inés y republicada en las historias por Lamine, se ve a ambos 'abrazados' y parece ser que disfrutando del concierto de Bad Bunny, en el que estuvieron en la 'Casita VIP' la noche del viernes pasado.

Noticias relacionadas

Lamine Yamal, abrazado junto a su chica durante el concierto de Bad Bunny en Barcelona / SPORT.es

Fue un día mágico, en el que los dos disfrutaron juntos, al regresar de su escapada en Grecia. Lamine descansa y ya espera su primer Mundial con ganas, en el que espera ser protagonista e importante para las aspiraciones de España.