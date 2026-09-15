Lamine Yamal, sobre su historia familiar: "Mi abuela llegó sola a España desde Marruecos, colándose en un autobús"

Lamine Yamal está cada vez más cerca del Balón de Oro. El de Rocafonda ya carbura esta temporada y sus cifras hablan por si solas. Su rendimiento ha ido 'in crescendo' y el impacto en liga está siendo notable. Hasta el momento, seis goles en cinco partidos ligueros, formando un tridente fantástico junto a Fermín López y Raphinha.

Esta semana, concedió una entrevista junto a Valdano, en el programa de Movistar+ de 'Universo Valdano'. Una charla en la que hablaba de los méritos individuales durante la temporada. También habló de su familia, lo que nos evocó a una entrevista concedida el año pasado, a José Ramón de la Morena en el podcast 'Resonancia de Corazón', en 2025, donde aborda con profundidad sus orígenes y algunos episodios claves.

"Me ha cambiado la vida en todo. Antes podía hacer lo que quisiera: podía salir a tomar algo con mis amigos, pero ahora nada de nada. Me acuerdo de la pretemporada de este verano en Corea, en Japón, en China, era imposible salir a cualquier sitio... pero estoy feliz", empieza diciendo para resumir cómo es ser Lamine Yamal a día de hoy.

Lamine, un chico entregado a la familia

Lamine es una persona que trata a aquellos familiares que se lo dieron todo con humildad, con recompensas. Por ejemplo, con su madre, Sheila Ebana, una figura clave en su vida y seguramente la persona que más le ha acompañado desde pequeño.

“Venía de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en el mismo sitio. Veo a mi madre feliz, que mi hermano puede tener la infancia que yo hubiera querido, que mi padre está tranquilo en su casa, que mi abuela también. Mi madre es mi reina, es lo que más quiero. Es todo lo que un niño puede pedir”, decía en la entrevista.

Sobre sus estudios y su infancia en Mataró, Lamine tiene claro que no quería estudiar, sino jugar a fútbol. Tenía un sueño en mente y cuando llegó a La Masía, lo cumplió.

"Me hubiera gustado estudiar, pero creo que no estoy hecho para eso. Les dije a mis padres: ‘Si de vosotros depende que yo trabaje, estamos jodidos. Pero si vosotros queréis que sea futbolista tranquilos, porque voy a ser futbolista’. Mi madre me decía que no iba a jugar si no estudiaba. Hubo un momento que estaba en la Masia y la llamé. Le dije: ‘Mamá, voy a ir al cole, pero no voy a hacer nada. Voy a prepararme para entrenar por la tarde’. Me dijo que qué estaba diciendo, que qué me había tomado. ‘Si me centro, voy a ser futbolista’, le dije. No le convencí, me echó la bronca todos los días. Hasta cuando debuté también me echó la bronca porque tenía que estudiar y no estaba estudiando. Le recomiendo a la gente que no haga lo que yo, porque perfectamente podía no haber pasado que fuera futbolista”.

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Lamine Yamal con su abuela / Instagram

Otra figura importante de su familia es Fátima Nasraoui, que llegó desde Guinea. “Mi abuela llegó sola a España desde Marruecos, colándose en un autobús. Fue la primera en llegar. Empezó a trabajar para que mi padre pudiera venir. Mi madre vino con mi abuela desde Guinea. Mis padres se conocieron en Barcelona y empezamos a vivir en una residencia de más padres jóvenes. Yo me crie ahí, era como un comedor donde nos daban comida a todos. Luego siempre hemos vivido en alguna habitación que dejaban amigos, hasta que se separaron mis padres”, terminaba el de Rocafonda.