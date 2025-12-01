Lamine Yamal: "Me gusta ser una estrella"

Lamine Yamal está superando límites insospechados. Su impacto es tan brutal que, incluso en un país poco aficionado al fútbol, fue entrevistado por la Cadena CBS para su histórico '60 minutos'. Lamine repasó sus inicios, habló de su vida personal y de su manera de ver el deporte en el que está triunfando.

El '10' del Barça habla sin pelos en la lengua y no le asusta ser considerado como el crack del Barça. Preguntado sobre si le importa la responsabilidad de ser una estrella, Lamine declaró que "no, honestamente. De hecho, me gusta”. De todos modos, el futbolista aclara que su prioridad es el bien colectivo del equipo: “Nunca he sido una persona que ha ido al campo y diga ‘quiero meter cuatro goles’. Si pienso que quiero disfrutar, hacer lo que aprendí ayer, lo que antes hacía en el parque, quiero que la gente se divierta y yo divertirme con mis compañeros. Y, obviamente, si marco muchos goles, mejor aún, pero el fútbol va más allá de eso”.

Su objetivo es "no es hacer todos los récords del mundo, marcar un millón de goles, hacer un millón de regates, sino disfrutar y que los niños quieran ser como yo”, defendió. “Me gustaría poder cambiarle el día a la gente. Por ejemplo, si alguien está triste, que vaya al partido y que vuelva a casa más feliz de lo que estaba”,

Lamine defiende su manera de entender el fútbol, de probar siempre jugadas imposibles: "Cada vez que encaró a tres defensas no pienso que me van a quitar la pelota, aunque muchas veces me pasa. Siempre intento encarar porque ese es mi juego y no lo sería si soltara el balón cada vez que vienen dos o tres defensas. Pienso en resolver lo mejor posible”

El blaugrana se puso en la piel de los contrarios que deben marcarle y dijo que "si fuera lateral no me gustaría. Si un jugador mejor se me escapara todo el tiempo, le pediría que bajara un poco el ritmo, de lo contrario mis amigos harían memes con eso” .

Comparación con Messi

En cuanto la comparación con Leo Messi, Lamine Yamal explicó que “le respeto por lo que ha sido, por lo que significa para el fútbol y si un día podemos coincidir en un campo de fútbol, habrá un respeto mutuo. El es el mejor de la historia. Los dos sabemos que no quiero ser Messi y Messi lo sabe. Yo quiero seguir mi propio camino. De pequeño se fijaba en el argentino porque "era diferente" y que de niño era más asistente que regateador. Otra vez insistió en su meta de que el colectivo funcione antes de su bien personal.

Sobre su precocidad como estrella insistió en que no le importa y que respondería a los críticos con un ejemplo claro. “Les diría, por ejemplo, que tú tienes un trabajo y te preguntan si quieres ser el jefe, ¿dirías si o no, que voy muy rápido? Esa es mi respuesta”.

De todos modos es consciente de que ser una estrella le impide desarrollar una vida propia de un chico de 18 años. “Los chicos salen de la escuela y van a casa. Yo voy al entrenamiento y tengo a cuatro paparazzi en mi puerta preguntándome cosas sobre mi vida. Enciendo la televisión, y estoy en la televisión, voy por la calle y veo a un niño con mi camiseta. Salgo a tomar algo y no puedo porque la gente me para, por eso siempre intento hacer las cosas más sencillas, como jugar a videojuegos, ir a ver a mi madre o estar con mi hermano. Pero, honestamente, no creo que vaya nunca a ser un adolescente normal, porque la gente no me ve como alguien normal y no podré actuar de esa manera”.

La influencia de su madre

Curiosamente, Lamine explica que la última vez que tuvo miedo fue "cuando volví de las vacaciones y tenía que ir a casa de mi madre. Estuve muchos días fuera de casa y eso era suficiente para que me dijera cualquier cosa”. Su madre le ayuda a tener los pies sobre la tierra y la calificó como “una reina”. “La pregunta sería, ¿a quién hago caso? A mi madre. A ella no le importan los goles, manda ella y estoy encantado”, añadió.

Su infancia en el barrio humilde de Rocafonda lo marcó mucho y es una etapa que recuerda con cariño: "En mi vecindario había muros desde donde la gente se sentaba y no había mejor sensación que conseguir que los que estaban allí sentada se levantaran por lo que hacías. Pienso que es la mejor sensación del mundo. Y de eso me acuerdo cuando juego en el campo y los fans se levantan y se muestran sorprendidos por el juego que hago".

En cuanto la presión por ser el líder del Barça, Lamine comentó que “es algo mental, no la he sentido algo y no creo que la sienta porque nunca la he tenido”. En este sentido volvió a acordarse de sus inicios humildes y el trabajo de sus padres para tirar adelante una familia. “No puedo sentir presión por jugar a fútbol y tengo la confianza de que puedo conseguir lo que quiera”.

Lamine Yamal no piensa cambiar porque “esta se mi personalidad y me ayuda a no venirme abajo. Nunca he ido a la cama hundido o triste, siempre pienso que mañana será otro día, iré a entrenar, lo haré mejor y el fin de semana saldrá bien. Esto ayuda a sobrevivir en este mundo tan difícil".

En cuanto a su elección de España antes que Marruecos, Lamine insistió en que "soy español" y por eso decantó por un combinado que aspira a todo:"Estoy llegando al Mundial en mi mejor momento. Creo que España será un gran equipo durante mucho tiempo. El país está entusiasmado y ya estoy esperando jugar el torneo".