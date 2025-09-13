Lamine Yamal, la gallina de los huevos de oro para Adidas

Lamine Yamal y Adidas han presentado este viernes las nuevas botas que el genio de Rocafonda estrenará el domingo ante el Valencia en el Johan Cruyff. Son las F50 Lamine Yamal, unas botas con el propio logotipo del jugador, que fue presentado a inicios de este mismo mes de septiembre, algo que le equipara a otros grandes futbolistas como Leo Messi, que presentó su logotipo en 2011, David Beckham y Jude Bellingham, con logotipo propio desde el año pasado, tres de los jugadores que han sido y son iconos de la marca alemana. Eso sí, Lamine se ha convertido en el jugador más joven con el llamado sello 'signature', con logotipo propio.

Las nuevas botas y el logotipo propio son dos pasos más de Adidas para convertir al delantero del FC Barcelona en la máxima referencia de la marca y en una fuente inagotable de ingresos, algo que supieron detectar cuando apostaron por él a principios del año pasado, cuando todavía tenía 16 años y empezaba a destacar tanto en el primer equipo del Barça como en la selección española. Detectaron su talento y su facilidad para conectar con los jóvenes de todo el mundo y le ofrecieron un contrato por diez temporadas negociado por su agente, Jorge Mendes. Como Messi había hecho en su día, Lamine cambió Nike por Adidas. Las cifras no se hicieron oficiales pero trascendió que el de Rocafonda percibirá 32 millones de euros en un contrato ascendente.

Desde entonces, la de Adidas y Lamine se ha convertido en una relación de éxito, viendo la marca alemana que aquel contrato que firmó con el jugador y su agente en el 2024 fue todo un acierto y que más que probablemente deberá ser revisado mucho antes de que llegue a su fin. Lo pudo comprobar meses después del anuncio del compromiso durante la disputa de la Eurocopa. Lamine fue uno de los jugadores más destacados del torneo y jugador clave en el triunfo de la selección española. Sus diabluras y su desparpajo sobre el terreno de juego las pudo ver todo el mundo. El resultado para Adidas fue que su valor de mercado había aumentado un 15% en julio y desde que Lamine firmó por ellos. Evidentemente, la influencia en ello del de Rocafonda fue importante.

Adidas se lo agradeció desplegando una lona gigante en la confluencia del Passeig de Gràcia con Avinguda Diagonal en diciembre tras ganar el 'Golden Boy'. Ya lo había hecho meses antes cerca del Spotify Camp Nou para anunciar la vinculación entre la marca y el futbolista.

Lamine Yamal es una de las grandes figuras del fútbol que viste Adidas / JAVI FERRANDIZ

Para Adidas y el resto de marcas que se han ligado al extremo del Barça no es importante solo lo que Lamine representa dentro del campo. También lo es lo que representa fuera de él, habiéndose convertido en todo un icono para la llamada 'Generación Z'. Por su manera de entender la vida, por su manera de moverse en las redes sociales, por su compromiso con los suyos, especialmente con su familia y su barrio, por su conexión con otros iconos de otros ámbitos... Por todo ello conecta a la perfección con los jóvenes. Lo ha podido comprobar el Barça con el gran éxito de ventas de su camiseta con el '10' a la espalda y lo ha podido comprobar Adidas en alguno de los actos que ha organizado, como el que llevó a Lamine hasta la localidad china de Shangai. El acto se convirtió en un baño de masas para un Lamine que es un referente en los cinco continentes, siendo también muy importante su presencia en el mundo árabe.

Lamine Yamal junto a Adidas en un 'spot' en Shangái / Xavi Espinosa | SPORT

Saben en Adidas, además, que esto no ha hecho nada más que empezar, que Lamine solo tiene 18 años y un largo y exitoso futuro por delante. De hecho, la marca alemana, que tiene un equipo trabajando exclusivamente para Lamine, espera en candaletas el desenlace del 'Balón de Oro'. El nombre del ganador se conocerá el 22 de septiembre en una gala que se desarrollará en el Théâtre du Châtelet de París. Si lo gana Lamine, Adidas sabe que multiplicará sus ventas. Si se lo lleva Dembélé, el de Rocafonda seguirá siendo la gallina de los huevos de oro para la marca alemana y tendrá muchos años para ganar un trofeo vinculado a Adidas durante muchos años y que a buen seguro el genio de Rocafonda levantará unas cuantas veces.

Lamine Yamal ya es un icono mundial y una empresa, pues además de su gran contrato con Adidas, tiene o ha tenido vinculación con otras marcas como Powerade, Konami, Beats, Oppo y Unicef e incluso ha realizado publicidad jugando, como aquella que hizo en un clásico llevando los aparatos TwoJeys.