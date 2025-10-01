Lamine Yamal firmó medio partido de genio

Lamine Yamal nunca pasa inadvertido. Puede llamar la atención por su peculiar corte de pelo, por el descaro con el que encara a los defensas o incluso, lamentablemente, por celebrar su fiesta de cumpleaños. Aunque llame la atención por muchos motivos, lo esencial es que sobre el césped no es un futbolista como los demás.

Lo que desprende sobre en el campo lo distingue del resto y anoche, en la primera mitad, volvió a confirmarlo, aunque fue claramente de más a menos. El duelo que mantuvo con Nuno Mendes fue espectacular para el aficionado, que veía a dos jóvenes con una potencia y velocidad descomunales enfrentándose en una bonita batalla por la banda.

Pero hubo un momento concreto en el que Lamine pareció decir “basta, no quiero prólogos”. Fue en los primeros minutos del choque cuando, lejos de actuar tímidamente con el balón para evitar errores como todo jugador hace, decidió hacer una ruleta marsellesa que dejó sentado a Mendes y a otro defensor parisino, Vitinha, levantando por completo a un estadio de Montjuïc que llevaba semanas esperando volver a verlo tras su lesión.

Pese a que la primera hora del Barça fue muy meritoria, todo cambió por completo el descanso. A partir de ahí, el PSG iadelantó metros y ajustó las ayudas sobre el costado de Lamine. El equipo francés encadenó posesiones más largas y obligó al Barça a retroceder. El conjunto de Luis Enrique, comandado por unos estelares Achraf, Vitinha y Pacho, fue agotando a un Barça que no fue igual de efectivo en la presión y se desinfló a medida que pasaban los minutos, quedando agotado físicamente.

Lamine, a quien le llegaban todos los balones en la primera mitad, quedó totalmente incomunicado y presionado de manera en la que prácticamente no pudo tener el balón.

Pese a la derrota, queda claro que Lamine Yamal ya es, pese a su edad, uno de los futbolistas más determinantes del panorama mundial. Ya lo dijo Flick en la previa: “Tiene mucho margen de mejora”. Esa frase, lejos de ser un pero —como muchos especularon tras la rueda de prensa— es una promesa. Si con apenas 17 años es capaz irrumpir con esta potencia en un partido de Champions y medirse sin complejos a laterales de máximo nivel, lo que está por venir será todavía mayor. Obviamente tiene margen de mejora, que tiene tiempo de sobras para corregir.