Lamine Yamal, sobre su familia: "Me emociona ver a mi hermano feliz, ver a mi madre con la vida que siempre ha querido vivir y a mis amigos"

La selección española ya está en octavos de final del Mundial tras imponerse por 3-0 a Austria en los dieciseisavos. El equipo de Luis de la Fuente dominó el partido y dejó muy buenas sensaciones de cara a la siguiente ronda.

Uno de los nombres destacados volvió a ser Lamine Yamal, que fue elegido como el MVP del partido. Aunque no consiguió marcar, estuvo intentándolo de principio a fin con sus regates y generando peligro por la banda.

Ya en zona mixta, el extremo confirmó que ya ha dejado atrás las molestias físicas que le habían impedido rendir a su mejor nivel en las últimas semanas: "Ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera. Toca seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%. Poco a poco ya me voy sintiendo como soy yo, haciendo las carreras que necesito, los regates y todo".

Lamine Yamal, en una acción del partido contra Austria / EFE

El jugador de Rocafonda también quiso poner en valor el trabajo del grupo, aunque reconoció que todavía queda margen para seguir creciendo en el torneo: "Estoy muy feliz por el equipo. Yo creo que tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad y en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos. No le tenemos miedo a ninguna selección. Somos España y hay que demostrarlo en el campo. Confiamos en nosotros mismos".

Además del resultado, uno de los momentos más comentados de la noche llegó lejos del terreno de juego. Durante la celebración del tercer tanto de España, las cámaras enfocaron a Keyne, el hermano pequeño de Lamine, que celebró el gol levantando los brazos y gritando un efusivo "¡Vamos!". La reacción del pequeño no tardó en hacerse viral y ha conquistado a muchos aficionados en las redes sociales.

Tras el partido, le enseñaron esa celebración y el extremo no pudo evitar emocionarse al hablar de su familia: "Me emociona ver a mi hermano feliz, ver a mi madre con la vida que siempre ha querido vivir y a mis amigos. Al final es lo que yo deseo, es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo".

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El futbolista explicó la relación tan especial que mantiene con Keyne, y es que existe un vínculo muy fuerte entre ellos: "Es todo para mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él".