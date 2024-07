Lamine Yamal explica por qué no salió a la luz antes su foto con Messi

Lamine Yamal ha concedido una entrevista esta mañana a 'Jijantes', en la que ha repasado el momento que vive la selección española, a tan solo dos días de disputar la final de la Eurocopa 2024 frente a Inglaterra. No solo ha hablado en clave de la 'roja', también se ha referido al futuro como blaugrana y a su pasado.

Su padre, Mounir Nasroui, sorprendió hace unos días publicando una foto en su cuenta de Instagram en la que se ve, juntos, a Lamine Yamal, su hijo, y a Leo Messi. La fotografía, de hecho, pertenece a este rotativo, el diario SPORT, que por aquel entonces publicaba cada año un calendario solidario (Leo y Lamine fueron protagonistas en el de 2008) en el que los futbolistas de la primera plantilla del Barça participaban de forma totalmente altruista.

En la imagen aparece un Messi que aún conservaba su característica melena juvenil sonriendo ante un bebé, Lamine Yamal, al que aguanta su madre, Sheila Ebana, mientras lo baña. La fotografía fue tomada por el fotoperiodista de SPORT, Joan Monfort.

Preguntado por esta instantánea, Lamine ha explicado en la citada entrevista por qué no había salido a la luz anteriormente. "En el momento de la foto con Messi yo no era consciente. La tenía mi padre guardada y nunca la sacamos a la luz porque no queríamos las comparaciones con Messi. A nadie le molesta que le comparen con el mejor jugador de la historia, pero son cosas que te restan porque nunca vas a ser como él", ha confesado. También ha añadido que nunca ha hablado con el argentino, pero que ojalá lo pueda hacer en algún momento.