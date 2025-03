Lamine Yamal explica cómo Hansi Flick se ha ganado al vestuario del Barça

Vuelve la Champions y el FC Barcelona prepara la ida de su eliminatoria contra el Benfica en los octavos de final de la competición. Las buenas prestaciones del equipo blaugrana en todas las competiciones -ya sumó la Supercopa de España, lidera LaLiga y juega las semifinales de la Copa- han hecho soñar a la 'gent blaugrana' con ganar títulos. Lamine Yamal es uno de los artífices desde el terreno de juego, pero el delantero de Mataró resalta el papel de Hansi Flick desde que se puso al frente de la plantilla el pasado verano. En una entrevista concedida a UEFA.com, Lamine da algunas de las que, en su opinión, son las claves del éxito del técnico alemán en can Barça, y también se refiere a su nueva vida, con solo 17 años, en la élite del fútbol mundial.

"Respetamos a Flick como entrenador y como persona"

Lamine valora la manera cómo Hansi Flick se ha ganado al vestuario del Barça desde el primer día que pisó la Ciutat Esportiva Joan Gamper. "Es una persona muy amable, con la que puedes hablar. Te pregunta cómo estás, te enseña mucho, he aprendido mucho con él. Y eso hace que sea respetado como entrenador y como persona. Es como lo veis, es estricto pero a la vez sabe entender lo que necesita cada jugador en cada momento".

En su caso personal, Lamine desvela que Hansi le pide que tenga compromiso con el equipo en las labores colectivas y que, en ataque, sea él mismo con total libertad. "Cuando se trata de conceptos defensivos sí que me pide ciertas cosas, pero en la parcela ofensiva no me dice mucho, sólo que disfrute y ya está. Esa es la confianza que nos da", resalta el de Rocafonda

FCB

Leo es Leo, Lamine es Lamine

Lamine evitó entrar al trapo de los que lo comparan con un mito del barcelonismo como es Leo Messi. "No pienso en si tengo más que otro o menos que otro. Creo que la clave es pensar en uno mismo, en tratar de hacer lo mejor para el equipo y para ti. No soy un jugador que miro mucho las estadísticas, yo juego para disfrutar, para que la gente disfrute y para ganar, obviamente. No me fijo en si otro tiene más o menos que yo".

En cambio, sí que es consciente de la manera como ha ido creciendo como futbolista en el poco más de un año que lleva compitiendo al máximo nivel. "He cambiado mucho, ahora tengo más confianza y hago más cosas de las que hacía antes". Si en sus primeros meses intentaba jugar fácil y no salirse de lo marcado para evitar fallos, "ahora intento disfrutar más e inspirarme en mí mismo, y hacer lo que me apetece en cada momento. Creo que juego con más confianza".

Es un futbolista, no un niño

En este sentido, Lamine señala como decisivo para él el papel en la Eurocopa de Alemania y, especialmente, su gol a Francia que abrió el camino del triunfo en la semifinal (2-1). "Me cambia a mí y también a (la forma cómo le ve) el rival. Antes era como un niño, pero desde que he ganado la Eurocopa todo es diferente. Ya no parezco un niño, voy con más confianza. Cuando ganas un título, todos los jugadores damos un paso más, y eso se nota".

Lidiando con la fama y siempre ligado a Rocafonda

Con todo, Yamal deja claro que ha cambiado como persona y como futbolista y que ha aceptado la fama, pero sin perder sus referencias. Acepta que su vida ahora "es diferente" porque vaya a donde vaya "sé que sabe quién soy". Ya no pasa desapercibido en cualquier ciudad o aeropuerto por el que pase. "Es algo para estar orgulloso, pero a la vez también es difícil porque no tengo una vida normal. No puedo ir con mi hermano a pasear, o con mi madre a tomar algo. La fama te da cosas buenas y cosas malas".

Pese a todo, considera que sigue siendo el mismo y sigue ligado a su barrio, Rocafonda, y a la gente que siempre ha estado a su lado. Se siente orgulloso de su procedencia y de la manera como convioven allí gentes tan diferentes. "Es el barrio y la cultura que tenemos en este barrio", resalta Lamine. "Allí convivimos muchas culturas diferentes, pero al final somos todos como hermanos, somos todos de la misma madre. Sigo teniendo el mismo 'feeling'. Cuando voy a verlos estoy muy tranquilo, nadie me molesta, y es mi sitio para descansar. Es donde estoy tranquilo. Puedo desconectar y me da fuerzas".