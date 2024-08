Lamine Yamal explica su gol con 'palito' a Nico Williams

Lamine Yamal ha firmado el primer gol de la temporada en el partido de este sábado entre el FC Barcelona y el Athletic, disputado en el estadio Olímpic Lluís Companys de Montjuïc (2-1). El canterano abrió el marcador en el minuto 24. No completó los 90 minutos y fue sustituido al final del choque por Pau Víctor para que pudiera recibir la ovación del público.

El jugador, en los micrófonos de DAZN, comentó estar "muy feliz por la victoria. Era importante empezar bien en casa. Lo que intentamos siempre es pensar en el gol y cuando tenemos el balón vamos como flechas a la contra porque creamos mucho peligro".

Lamine celebra el gol ante el Athletic / Javi Ferrándiz

Del gol comentó que "he seguido la jugada hasta que he visto hueco. He visto un poco de espacio y he visto que venía Nico, que no es muy intenso en la defensa, y cuando he encontrado espacio, he chutado. Busco siempre el gol, los partidos se ganan con goles y cuantos más anotemos, mejor".

Y sobre Nico Williams, con quien se le vio hablando sobre el césped antes de que diera inicio el partido, Lamine Yamal comentó que "somos buenos amigos". Al final del choque la familia de Lamine estuvo sobre el césped para celebrar el gol del jugador y la victoria del equipo.