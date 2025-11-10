El premio AFE a Lamine reabre el debate: "Nadie nos ha pedido desconvocarlo, preferimos los mensajes privados"

"Este es un premio especial, porque lo elegís vosotros", inició David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, la gala en la que se entregaron los cuartos premios de "futbolistas para futbolistas". Un evento que encumbró a dos jugadores del Barça: Lamine Yamal y Ewa Pajor. El nombre del jugador del Barça, concentrado con la selección, copó todas las conversaciones.

"El entorno del jugador es importante. Sin embargo, el papel principal lo tiene el Barcelona. El chico sigue en crecimiento y formación", aseguraba un veterano de los banquillos como Joaquín Caparrós, quien buscó restarle presión al talento azulgrana, al igual que Pepe Reina, cuya trayectoria fue reconocida en la gala. "No es solo Lamine. Él no puede ganar solo, eso es indudable", defendió el recién retirado portero.

De la Fuente vuelve a contar con Lamine Yamal para esta ventana internacional. Lo hace con el referente del Barça en plena escalada, después de un inicio de temporada marcado por la pubalgia y la carga de minutos que enfrentó al club con la selección. También en público, como se preocupó por escenificar Flick, a quien Aitor Karanka, director técnico de desarrollo y de la Selección absoluta masculina, mandó un mensaje antes de los Premios AFE: "Prefiero las comunicaciones privadas".

Karanka a Flick: "Prefiero las comunicaciones privadas"

Karanka aseguró que la última convocatoria de la selección no siguió ningún 'modus operandi' particular después de la crisis que desató en las anteriores. "Yo me pongo en contacto con todos los directores deportivos que he conocido, por si ha habido algo aparte del tema médico. A partir de ahí, todas las concentraciones son iguales".

No está Nico Williams en la convocatoria de los partidos contra Georgia y Turquía, también aquejado, al igual que Lamine, de una pubalgia que dejó atrás en el último partido de Liga. "Cuando se hizo se dio la lista, Nico no había jugado el partido anterior, de Champions. Los servicios médicos están en contacto", argumentó Karanka, quien reconoció que el 'caso Lamine', para el que Flick ha vuelto a pedir protección en esta ventana, "ha sido complicado de gestionar, pero por suerte tengo experiencia en todos los roles".

En las últimas ventanas internacionales se están produciendo bajas anticipatorias con la que proteger a los jugadores. En otros casos, los futbolistas abandonan las convocatorias tras incorporarse a las mismas. España está a un paso de clasificarse para el Mundial 2026, de ahí que a Karanka se le preguntó sobre la posibilidad de que el jugador del Barça pueda ser desconvocado después del primero de los dos partidos.

"A mí personalmente no me ha llamado nadie. A Luis (De la Fuente) tampoco. Ni el Barça ni ningún club para que sus jugadores queden liberados. Creo que lo estamos gestionando bien", defendió el directivo de la selección española, quien entiende, pero no comparte la postura de Flick.

"Al final, los entrenadores muchas veces usamos los medios para reivindicar algo. Se vio todo lo que pasó hace dos meses y se ha visto ahora: no vino entonces, y ahora está convocado, con la comunicación pertinente. En mi caso, prefiero hacerlo en privado, y es como lo hago", sentenció, evidenciando que las consecuencias del 'caso Lamine' seguirán siendo objeto de debate. Más si cabe en el acto de un sindicato que reivindicó su "defensa activa de los jugadores":