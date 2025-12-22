Lamine Yamal se estrena como youtuber con un ‘house tour’… ¡vestido con la camiseta de Luis Díaz!

Lamine Yamal ha estrenado su canal oficial de YouTube y lo ha hecho por todo lo alto: con un vídeo que ya corre como la pólvora en redes y que confirma que el joven crack del Barça también se mueve con soltura delante de la cámara. El contenido elegido para su debut no ha podido ser más cercano: un 'house tour' de su piso actual, el mismo en el que ha vivido los últimos años y que está a punto de abandonar.

“Este es mi piso de los últimos años, si queréis ver la nueva... no sé, ¿10 millones de subs?”, bromea Lamine en la descripción del vídeo, grabado en plena mudanza y con un tono desenfadado que ha encantado a sus seguidores.

Pero más allá de la naturalidad con la que enseña su salón, el setup, el baño o incluso la terraza que, confiesa, apenas ha usado “por si le veían los vecinos”, el detalle que más ha llamado la atención no está en el mobiliario, sino en su camiseta: Lamine aparece vestido con la elástica de Luis Díaz, extremo del Liverpool y compañero de marca deportiva. Un guiño curioso que no ha pasado desapercibido entre los fans ni en los comentarios del vídeo.

Con un montaje ágil y divertido, el jugador del Barça muestra algunos de los trofeos que ha ido ganando en su aún corta pero espectacular carrera, regalos de marcas, recuerdos personales y, sobre todo, una montaña de ropa acumulada en plena operación mudanza. Entre risas y confidencias, se deja ver tal y como es, sin filtros ni poses.

“Ver la nueva casa” será, por ahora, el gancho de su canal. Una promesa en tono de broma, pero que ya ha despertado la curiosidad de miles de fans. Y no se trata de cualquier casa: su nuevo hogar será la antigua mansión de Shakira y Piqué, un detalle que ha generado aún más expectación.

Viendo el ritmo de suscriptores —más de 25.000 en apenas unas horas—, puede que no haya que esperar mucho para alcanzar esos “10 millones” que Lamine lanza medio en serio, medio en broma. Lo que está claro es que el talento del de Rocafonda no se limita solo al césped.