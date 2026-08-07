Lamine Yamal se estrena como cantante en la Comuna 13 y enloquece a Medellín

Lamine Yamal, reciente campeón del Mundial 2026 con España, lleva varios días en Colombia y se ha convertido en una auténtica sensación nacional. Tras su paso por Cartagena, donde fue seguido masivamente por aficionados, el atacante apareció en Medellín acompañado por el cantante Ryan Castro y el influenciador Westcol, generando un revuelo monumental entre los habitantes de la capital antioqueña.

Su presencia en un populoso sector de la ciudad sorprendió aún más al lucir la camiseta de la Selección Colombia, gesto que fue celebrado por miles de seguidores que lo ovacionaron y lo rodearon para saludarlo.

Un homenaje que dio la vuelta al mundo

En la Comuna 13, en Medellín, Lamine protagonizó uno de los momentos más virales de su visita: tomó el micrófono durante una presentación de Ryan Castro e interpretó 'El Ritmo que Nos Une', el tema más emblemático de la selección cafetera. El video superó las 945.000 reproducciones, convirtiéndose en tendencia nacional.

Además, el futbolista vistió la camiseta amarilla con el número 19 y su nombre en la espalda, reforzando el cariño que ha despertado entre los colombianos. Su gesto llegó en un momento delicado para la selección, eliminada recientemente en octavos de final del Mundial, por lo que su homenaje fue recibido como un bálsamo emocional.

El alcalde Federico Gutiérrez celebró públicamente la visita del jugador del Barça: "Bienvenido a Medellín y a Colombia. Qué orgullo recibirte en nuestra hermosa ciudad. Qué alegría escucharte hablar tan bonito de nuestro país, de nuestra Medellín y de nuestra gente."

Gutiérrez compartió una fotografía junto al futbolista, quien posó sonriente con la camiseta y la chaqueta de la selección colombiana. El mandatario destacó la cercanía del jugador con la cultura local y su presencia en plena Feria de las Flores.

La visita de Lamine Yamal ha dejado una huella profunda en los colombianos. Su cercanía, sus gestos hacia la Selección Colombia y su participación espontánea en eventos públicos han reforzado la imagen de un futbolista que, además de brillar en los terrenos de juego, conecta con la gente fuera de ellos.