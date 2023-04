Lamine Yamal: "Espero batir más récords"

El canterano azulgrana, en declaraciones a la web del Barça, asegura que "sentí muchas emociones juntas cuando salté al campo" "El debut se lo dedico a mi familia, amigos y a todos los que han estado conmigo desde el principio"

El partido del pasado sábado en el Spotify Camp Nou entre el FC Barcelona y el Betis (4-0) pasará a la historia por debut de Lamine Yamal, la última joya de la cantera barcelonista, que debutó con 15 años y 290 días, convirtiéndose en el debutante más joven del Barça en la Liga.

Lamine Yamal, en declaraciones a la web del FC Barcelona, explicó las primeras sensaciones que tuvo cuando Xavi le dijo que iba a jugar: "Sentí muchas emociones juntas. Cuando salté al campo me impresionó ver el Spotify Camp Nou. Pero, poco a poco, se me fueron todos los nervios e intenté estar lo más cómodo posible. Mis compañeros también me ayudaron mucho y se lo agradezco. Estoy muy feliz por poder tener este récord, pero espero poder batir más".

Lamine Yamal debutó ante el Betis con tan solo 15 años y ya es historia del club azulgrana | FCB

Xavi le dio confianza

También desveló las últimas palabras que cruzó con el técnico egarense antes de entrar por el también canterano Gavi en el minuto 83: "Xavi me dijo que cogiera confianza con los primeros pases y, que si podía, que encarara y hiciera lo que hacía siempre. Eso es lo que intenté. Mis compañeros también me lo dijeron y, cuando terminamos, me felicitaron", explicó, para añadir: "Se lo dedico a mi familia, amigos y a todos los que han estado conmigo desde el principio".

Lamine Yamal con el meta Arnau Tenas, en una imagen de este domingo tomada en la Ciutat Esportiva del FC Barcelona | FCB

Y cuestionado por sus preferencias sobre el terreno de juego, agregó que "dentro del terreno de juego estoy más cómodo en el extremo derecho". Igualmente, se definió "como un jugador que, a partir de tres cuartos de campo, es creativo y con bastante habilidad".