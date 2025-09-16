Lamine Yamal no entrena y lo tiene crudo para Newcastle

Eje fundamental de la ofensiva del Barça de Flick, Lamine Yamal sigue entre algodones. El astro de Rocafonda, probablemente el futbolista más diferencial del planeta ahora mismo, se lesionó durante la estancia con la selección española y fue baja en el último compromiso oficial del pasado domingo ante el Valencia. Unas dolencias que desataron la ira de Flick contra la gestión de la RFEF.

El mataronense ya se ejercitó este lunes al margen. En SPORT comentamos que su presencia en Saint James' Park en el estreno de Champions era bastante complicada. No tiene sentido tampoco forzar la máquina en la primera fecha continental, con todavía siete partidos por delante de esta Fase Liga. Y después de la buena imagen del equipo en el Johan Cruyff en el campeonato doméstico.

PRECAUCIÓN

Si había alguna esperanza de que Lamine viajara a la región del Tyneside, las posibilidades bajan aún más dado que no ha entrenado con el equipo —ni tan siquiera al margen del grupo— en la sesión de hoy. El jugador llegó más tarde que sus compañeros, ya que al no estar obligado a trabajar sobre el césped tampoco debe cumplir su horario. Los lesionados no tienen una hora fija para acudir al gimnasio, pueden hacerlo más tarde, y ese ha sido su caso.

Luis de la Fuente conversa con Lamine Yamal, durante el partido de cuartos ante Alemania en la pasada Eurocopa. / JJ Guillén / EFE

El extremo estaba prácticamente descartado y, con la ausencia de hoy en el entrenamiento esta sensación parece confirmarse, aunque el club evita darlo por perdido del todo. Así pues, lo más probable es que no forme parte de la expedición del Barça en su estreno de Champions frente al Newcastle. El Barça hará noche tras el encuentro en Newcastle y el viernes se ejercitará por la mañana en las instalaciones de los 'magpies' para coger el avión de vuelta a Barcelona después de la sesión.

Veremos cómo gestiona Flick el caso de Lamine, si prefiere que vuele para entrenarse el viernes o, lo más probable, lo deja en la Ciutat Esportiva Joan Gamper siguiendo con su puesta a punto con los fisios y preparadores azulgranas. Lo importante aquí es que desaparezca por completo el dolor en el pubis pensando en los próximos compromisos ante Getafe y Oviedo.

Frenkie mejora sensaciones

Quien sí acumula varios días con el grupo y podría viajar es Frenkie de Jong. El holandés ha superado las molestias sufridas con la selección de su país y parece listo para estar a las órdenes de Hansi Flick. La baja de Lamine sería especialmente sensible por su desequilibrio en banda. Hansi Flick, además, se mostró molesto con el seleccionador español, Luis de la Fuente, por la gestión reciente de los minutos del joven atacante. El técnico alemán considera que, conociendo las molestias, podía haberse prescindido de él sin comprometer al futbolista.