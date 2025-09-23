Lamine Yamal ya entrena sobre el césped y toca balón al margen del grupo

Lamine Yamal ha dado este martes un paso adelante en su recuperación. El extremo azulgrana, según ha podido saber SPORT, ha pisado primera vez tras su lesión el césped de la Ciutat Esportiva, trabajando al margen de sus compañeros y tocando balón después de más de una semana ejercitándose en solitario en el gimnasio.

Las sensaciones son positivas y la evolución de la lesión invita al optimismo. De momento no está previsto que entre en la convocatoria para el encuentro frente al Oviedo, pero la intención del cuerpo técnico es que pueda participar o al menos viajar con el equipo en el compromiso frente a la Real Sociedad. El gran objetivo es que esté listo para la eliminatoria de Champions contra el Paris Saint Germain, un duelo marcado en rojo en el calendario culé.

Al margen, pero con balón

El regreso a los entrenamientos de Lamine Yamal, por mucho que sea al margen del grupo, supone una excelente noticia para el Barça, que pronto podrá volver a contar con uno de sus grandes referentes ofensivos. La calidad y desparpajo del canterano han sido claves en la primera parte de la temporada y el Barça lo necesita en este tramo de temporada con tantos partidos.

Cabe recordar que el futbolista regresó de madrugada de París junto a la expedición azulgrana tras recoger el premio como segundo clasificado en el Balón de Oro. Y a pesar de que la sesión de hoy la comenzó en el gimnasio, fuentes consultadas por Sport confirmaron que ya ha empezado a trabajar sobre el verde, aunque de momento a baja intensidad, y con unas sensaciones que mejoran día a día.

Balde ya está de vuelta

La defensa del Barça está sufriendo en este inicio de temporada muchos contratiempos. A finales del mercado de fichajes de verano causó baja Íñigo Martínez, que se marchó a Arabia Saudita, lo que cogió por sorpresa a Hansi Flick. Al cabo de unos días, el 3 de septiembre, Balde se lesionó durante un entrenamiento y la semana pasada fue Cubarsí quien sufrió un golpe ante el Newcastle.

El lateral zurdo sufrió una "pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda", una zona delicada por los antecedentes de problemas musculares del jugador. De ahí que la prudencia sea máxima y la cautela sea máxima a la hora de establecer un calendario de regreso a la competición.

De todas formas, Balde está evolucionando muy bien de la lesión y, de hecho, este martes por la mañana se ha reincorporado al grupo para probarse con el resto de sus compañeros. Es la primera que se ejercita con normalidad, pero evidentemente aún no podrá estar a disposición de Flick para viajar a Oviedo y es muy complicado que pueda jugar ante la Real Sociedad.

Este martes se cumplen tres semanas desde que se lesionara y el cálculo para su regreso se marcó entre tres y cuatro semanas, así que es muy justo. La fecha marcada en rojo, si todo va bien, es el 1 de octubre, cuando el Barça recibirá al PSG en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions. En cualquier caso, el jugador evoluciona bien.

Cubarsí sigue mejorando

Por otro lado, Pau Cubarsí, que tuvo que ser sustituido ante el Newcastle por un golpe en la rodilla, ha trabajado con precaución desde entonces y, de hecho, aunque entró en la lista de convocados ante el Getafe, no participó en la victoria blaugrana (3-0) en el Johan Cruyff. El de Estanyol, en ese sentido, ha vuelto a unirse al grupo y todo apunta a que podrá viajar a Oviedo.