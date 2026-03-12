Lamine Yamal no entrena con el Barça

El FC Barcelona ha regresado a los entrenamientos este jueves, después del día de descanso que les concedió Hansi Flick, tras disputar la ida de los octavos de final de la Champions League en St. James' Park contra el Newcastle. En la sesión que ha dirigido Hansi Flick en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, ha habido una ausencia destacada: Lamine Yamal.

El delantero formado en La Masia no ha participado en el entrenamiento con el resto de sus compañeros a causa de un cuadro de malestar general. Desde el FC Barcelona informan que, sin embargo, confían en que pueda regresar a la sesión programada para este viernes con total normalidad. Así pues, su presencia el domingo (16:15 horas) contra el Sevilla no está, ni mucho menos, descartada.

El '10' del Barça anotó el único tanto contra las 'urracas' en la eliminatoria europea: transformó el lanzamiento desde los once metros sobre la bocina, después de que Willock cometiese falta sobre Dani Olmo en el interior del área. Así pues, los blaugranas regresaron a la capital catalana con un mejor sabor de boca, a la espera de culminar el pase a cuartos de final este miércoles (18:45 horas) frente al conjunto inglés en el Spotify Camp Nou.

La figura de Lamine Yamal se ha vuelto imprescindible en el esquema de Hansi Flick: es el segundo futbolista de la plantilla blaugrana que acumula más minutos (3.102'), por detrás de Eric Garcia (3.208'). Además, también es el jugador que más ha intervenido directamente de cara a puerta, con 20 goles (14 en Liga, cuatro en Champions y dos en Copa) y 15 asistencias (10 en Liga, tres en Champions y dos en Copa).