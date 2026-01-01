Lamine Yamal no se entrena a 48h del derbi contra el Espanyol

Primera sorpresa del año 2026 para el Barça a solo 48 horas del derbi contra el Espanyol. El equipo estaba citado este jueves en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para iniciar el primer entrenamiento del año a las 18.00 horas y la penúltima sesión antes del duelo ante los pericos, pero Lamine Yamal no se ejercitó con el resto del grupo.

Según pudo saber SPORT, el canterano se presentó en las instalaciones del club, aunque las abandonó minutos después y no pudo participar en la sesión colectiva dirigida por Hansi Flick. El Barça no ofreció ninguna comunicación oficial sobre los motivos de su ausencia, aunque este diario pudo confirmar con fuentes del club que no se trata de ningún percance importante, tan solo de una ausencia provocada por malestar general del jugador.

Semana complicada para arrancar 2026

El Barça afronta uno de los partidos más exigentes del curso, el derbi en Cornellà, en un inicio de año marcado por el regreso de Joan Garcia a su antigua casa y la necesidad de sumar para evitar que el Madrid recorte distancias en la primera jornada del año. Flick, además, tiene por delante un calendario cargado, con la Supercopa de España a la vuelta de la esquina.

El conjunto azulgrana viajará a Arabia Saudí la próxima semana para disputar las semifinales del torneo el día 7 de enero frente al Athletic Club, con la posibilidad de una final el domingo 11 ante el Real Madrid o el Atlético de Madrid.

La ausencia del joven atacante en el entrenamiento sobre el césped del Tito Vilanova no debería poner en riesgo su disponibilidad para el derbi, aunque obliga al cuerpo técnico a estar pendiente de su evolución en las próximas horas ya que mañana a las 11.00 h es la última sesión antes de visitar Cornellà, donde se espera que el '10' ya esté disponible.

Más allá de Lamine, el primer entrenamiento del año trascurrió con normalidad, con la mirada puesta en un Dani Olmo que sigue apurando sus opciones para poder recibir el alta médica a tiempo y estar así disponible en el RCDE Stadium, aunque sea saliendo desde el banquillo. Pedri, que está entrenando con normalidad desde la vuelta al trabajo, será titular, mientras que Araujo, como ya contamos en SPORT, sigue con buen 'feeling' a la espera de la convocatoria final de Hansi Flick.