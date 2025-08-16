¡Lamine, que empiece la fiesta!

Hay ganas de Barça. Y claro está, hay también muchas ganas de Lamine Yamal. La pretemporada está muy bien, es necesaria para cargar pilas, ganar millones por Asia o presentarse ante la afición en el Trofeu Joan Gamper. Pero lo que importa es la competición oficial y así lo ha expresado la estrella azulgrana en un post de Instagram que no deja indiferente.

Una sola frase, pero muy significativa: "Ahora sí, que empiece la fiesta", escrita en inglés ("Now yes, let de party begin"), dos emoticonos y una fotografía, con la camiseta azulgrana y su '10' a la espalda, celebrando un gol del Barça. Y todo ello, bajo la música de uno de los artistas preferidos del azulgrana, el rapero Morad.

A nadie se le escapa todo el revuelo que se originó cuando Lamine Yamal cumplió el pasado 13 de julio los 18 años y celebró la mayoría de edad por todo lo alto, con una gran fiesta y muchas ganas de divertirse, como todo adolescente.

Lamine Yamal, antes del Mallorca-Barça / Instagram

Doble sentido

Sin duda, esta publicación también denota que Lamine Yamal está muy por encima de todos los comentarios, algunos malintencionados que se originan a su alrededor, y es una muy buena forma de reírse de ellos.

Doble sentido, por lo tanto, en las palabras de un Lamine Yamal que está delante de una temporada muy ilusionante tanto a nivel individual como colectivo, gran candidato junto a Ousmane Dembélé a conquistar el Balón de Oro y cada vez más cerca del gol. Así lo certifican sus registros anotadores.

Lamine Yamal, como todos lo jugones, disfruta jugando al fútbol, y su adolescente edad le permite desplegar todo su fútbol sin presión y con desenfado. Ser el líder de todo un Barça, al que a menudo se echa a sus espaldas, asustaría a más de uno y se antojaría, si no fuera porque es Lamine, algo imposible para un chaval de 18 años. Pero el de Rocafonda es así, y el Barça tiene la gran suerte de ser azulgrana desde pequeñito y la única voluntad de ganar títulos con el club de su vida.