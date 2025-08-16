Suscripción

¡Lamine, que empiece la fiesta!

La estrella azulgrana utilizó sus redes sociales para mostrar las ganas que tiene de que arranque la competición oficial

SPORT ya está en Son Moix para vivir la primera jornada de Liga con los recientes inscritos: Joan Garcia y Marcus Rashford.

Hay ganas de Barça. Y claro está, hay también muchas ganas de Lamine Yamal. La pretemporada está muy bien, es necesaria para cargar pilas, ganar millones por Asia o presentarse ante la afición en el Trofeu Joan Gamper. Pero lo que importa es la competición oficial y así lo ha expresado la estrella azulgrana en un post de Instagram que no deja indiferente.

Una sola frase, pero muy significativa: "Ahora sí, que empiece la fiesta", escrita en inglés ("Now yes, let de party begin"), dos emoticonos y una fotografía, con la camiseta azulgrana y su '10' a la espalda, celebrando un gol del Barça. Y todo ello, bajo la música de uno de los artistas preferidos del azulgrana, el rapero Morad.

A nadie se le escapa todo el revuelo que se originó cuando Lamine Yamal cumplió el pasado 13 de julio los 18 años y celebró la mayoría de edad por todo lo alto, con una gran fiesta y muchas ganas de divertirse, como todo adolescente.

Lamine Yamal, antes del Mallorca-Barça

Lamine Yamal, antes del Mallorca-Barça / Instagram

Doble sentido

Sin duda, esta publicación también denota que Lamine Yamal está muy por encima de todos los comentarios, algunos malintencionados que se originan a su alrededor, y es una muy buena forma de reírse de ellos.

Doble sentido, por lo tanto, en las palabras de un Lamine Yamal que está delante de una temporada muy ilusionante tanto a nivel individual como colectivo, gran candidato junto a Ousmane Dembélé a conquistar el Balón de Oro y cada vez más cerca del gol. Así lo certifican sus registros anotadores.

Lamine Yamal, como todos lo jugones, disfruta jugando al fútbol, y su adolescente edad le permite desplegar todo su fútbol sin presión y con desenfado. Ser el líder de todo un Barça, al que a menudo se echa a sus espaldas, asustaría a más de uno y se antojaría, si no fuera porque es Lamine, algo imposible para un chaval de 18 años. Pero el de Rocafonda es así, y el Barça tiene la gran suerte de ser azulgrana desde pequeñito y la única voluntad de ganar títulos con el club de su vida.

