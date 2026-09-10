Lamine Yamal: "Echo de menos que la gente disfrute viendo fútbol. Yo antes veía mucho pero ahora me cuesta, porque para ver un partido necesito jugadores como Neymar, Isco, Benzema, Vinicius, Cherki… jugadores que te guste verlos"

Lamine Yamal ha comenzado la temporada 2026-27 a la altura de las expectativas que genera su figura. El futbolista del Barça atraviesa un excelente inicio de curso y ayer volvió a demostrarlo con una actuación destacada en la primera jornada de la Champions League, donde volvió a asumir el protagonismo ofensivo que le ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol mundial.

Con 19 años y después de haberse proclamado campeón del mundo, Lamine afronta una temporada diferente, marcada por una exposición mediática todavía mayor. Sin embargo, el atacante sigue reivindicando una manera de entender el fútbol que va mucho más allá de los resultados, los sistemas tácticos o las estadísticas.

En una entrevista que le hizo el diario 'El País' antes del Mundial, el jugador reflexionó sobre el fútbol que disfruta viendo y dejó una frase que resume perfectamente su manera de entender este deporte: "Yo echo de menos que la gente disfrute viendo fútbol".

Lamine echa de menos el fútbol que despierta emociones

El futbolista del Barça reconoce que antes veía mucho más fútbol, pero que actualmente le cuesta sentarse delante de un partido y disfrutarlo de la misma manera. Para Lamine, hay una serie de jugadores capaces de provocar algo diferente en el espectador.

"Yo antes veía mucho fútbol y ahora me cuesta, porque para ver un partido necesito jugadores como Neymar, como Isco, como Benzema, como Vinicius, como Cherki… jugadores que te guste verlos", explicó durante la conversación con El País.

Lamine Yamal estrenó capitanía ante el Feyenoord / Dani Barbeito

La reflexión no se limita a una cuestión de nombres. Lamine habla de la necesidad de recuperar el fútbol como espectáculo, ese componente de improvisación, talento y personalidad que, a su juicio, hace que un jugador resulte especial para quien está al otro lado de la pantalla.

No considera que ese fútbol tenga que estar necesariamente relacionado con una nacionalidad o un estilo concreto. "No hace falta que sea un brasileño como Ronaldinho", señaló, antes de recordar que tampoco llegó a ver en directo a Thierry Henry, aunque disfrutaba enormemente con sus vídeos.

De la calle a la academia

La visión de Lamine está estrechamente relacionada con sus propios orígenes. El atacante creció jugando al fútbol en la calle y considera que ese contexto le permitió desarrollar una serie de recursos que después trasladó al fútbol profesional.

En la entrevista, cuestionó la forma en la que muchos niños comienzan actualmente su formación futbolística. Según su perspectiva, la excesiva estructuración desde edades muy tempranas puede terminar limitando la espontaneidad de los jugadores.

Lamine Yamal, Raphinha y Fermín celebran un gol en Mestalla / Kai Forsterling / EFE

"Cuando yo jugaba en la calle era: el que meta dos goles gana y el otro se va fuera", recordó.

Para Lamine, aquella dinámica obligaba a los niños a desarrollar picardía, imaginación y capacidad para resolver situaciones por sí mismos. Un contraste con un fútbol de formación en el que, desde edades muy tempranas, los jugadores reciben instrucciones muy concretas sobre dónde colocarse y qué deben hacer con el balón.

Su mensaje encaja con lo que él mismo representa sobre el terreno de juego. Regates, cambios de ritmo, acciones inesperadas y una enorme capacidad para desequilibrar forman parte de un estilo que ha convertido al jugador en uno de los futbolistas más atractivos de ver.

Un jugador que todavía quiere crecer

A pesar de todo lo conseguido a una edad extraordinariamente temprana, Lamine insiste en que todavía está lejos de su techo. El delantero considera que su nivel actual no representa todo lo que puede llegar a ofrecer durante su carrera.

"Me veo mucho mejor de lo que la gente me ve", afirmó en aquella entrevista. El jugador también reconoció que todavía tiene mucho que mejorar y que su recorrido en el fútbol profesional apenas acaba de comenzar.

FC Barcelona's forward Lamine Yamal celebrates his goal during a Spanish LaLiga EA Sports soccer match between FC Barcelona and Rayo Vallecano at Spotify Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, 31 August 2026. EFE/ Quique Garcia / Quique Garcia / EFE

La confianza, precisamente, es otro de los conceptos sobre los que reflexionó durante la conversación. Lamine diferencia entre tener ego y tener confianza, y considera que ambas cosas pueden ser necesarias en el fútbol de élite siempre que exista un equilibrio.

"Me queda mucho camino, mucho que mejorar. Y mucho, mucho, mucho fútbol. Tengo 18 años", decía entonces.

Ahora, con 19 y después de haber conquistado el Mundial, sus palabras adquieren todavía más relevancia. Su crecimiento deportivo ha sido vertiginoso, pero su manera de entender el fútbol continúa estando vinculada a aquella idea sencilla: jugar para disfrutar y hacer disfrutar.

Un arranque de temporada que vuelve a ponerle en el centro

El inicio de la temporada 2026-27 está confirmando que Lamine sigue dispuesto a asumir ese papel. El Barcelona ha encontrado en él a su principal foco de desequilibrio y el jugador ha comenzado la temporada dejando actuaciones que alimentan todavía más las expectativas a su alrededor.

La exhibición de ayer en la primera jornada de la Champions League volvió a colocarle en el centro de todas las miradas. Con solo 19 años, el atacante afronta ahora una temporada en la que cada partido estará acompañado de una enorme atención mediática.

Pero su reflexión en El País deja clara cuál es su prioridad. Más allá del ruido, las comparaciones y las exigencias, Lamine reivindica que el fútbol vuelva a ser algo que se disfruta, un espectáculo capaz de generar ilusión simplemente por la presencia de jugadores con talento y personalidad.

Y él, precisamente, se ha convertido en uno de esos futbolistas que millones de aficionados en todo el mundo se sientan a ver.