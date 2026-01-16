Lamine Yamal ya está en dobles figuras

Lamine Yamal fue el mejor jugador del Barça en Santander. Buscó el desequilibrio y el gol en todo momento y lo encontró en el descuento, cuando sentenció la eliminatoria tras un buen pase de Raphinha. Fue el primer tanto del delantero de Rocafonda en la Copa del Rey y el décimo que marca esta temporada. Con este gol, llega a las dobles figuras este curso, pues además de los diez tantos, ha repartido once asistencias a sus compañeros. Es decir, ha participado de forma directa en 21 de los goles que ha logrado el Barça en la presente temporada.

Los goles de Lamine se reparten de la siguiente forma: Liga (7), Champions (2) y Copa (1). Por lo que se refiere a las asistencias, números casi calcados, pues solo se diferencian en haber dado una asistencia más en la Liga. Mucho tiene que remar, de todos modos, para llegar a los espectaculares números de la temporada pasada, cuando marcó 18 goles y repartió un total de 25 asistencias. Es decir que participó de forma directa en 43 de los goles marcados por el Barça. Lo hizo en 55 partidos jugados.

Lamine Yamal ha logrado estas estadísticas esta temporada en 24 partidos. El de Rocafonda parece haber dejado atrás sus problemas de pubalgia y lo juega todo. No deja de jugar un partido desde el 5 de octubre, cuando el Barça cayó en Sevilla (4-1). Ha disputado completos los dos partidos de Copa a pesar de que los azulgranas se han enfrentado a rivales de inferior categoría como el CD Guadalajara y el Racing de Santander. Lamine se ha perdido cinco partidos este curso, todos ellos por culpa de la pubalgia.