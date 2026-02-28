Lamine Yamal se disfrazó de Messi

Se nos acaban los adjetivos para calificar la superioridad que imprime Lamine Yamal sobre el césped. Al diccionario de sinónimos ya no le quedan páginas y eso que el de Rocafonda todavía nos puede brindar una década y media de fútbol superlativo. Esta tarde, frente al Villarreal, el '10' del Barça se disfrazó de Leo Messi, se cargó el equipo a la espalda e hizo que los blaugranas se marchasen al descanso con una ventaja favorable de 2-0 en el Spotify Camp Nou.

El Estadi acogió uno de los partidazos de la jornada con dos de los equipos más en forma de la temporada liguera: Barça y Villarreal. Los catalanes necesitaban los tres puntos para meter presión al Real Madrid en la clasificación y asegurarse otra jornada en lo más alto de la tabla. Además, el triunfo supomdróa un subidón ante un equipo de un calibre mayúsculo que permita al vestuario culer creer que la remontada contra el Atlético de Madrid en la vuelta de la semifinales de la Copa es posible.

El de Rocafonda abrió la lata con una brillante definición en el uno contra uno frente a Luis Junior, tras una asistencia quirúrgica de Fermín López que le dejó solo contra el guardameta 'groguet'. Control, un toque sutil con el pie izquierdo y 'tac'. Hacia el fondo de las mallas para inaugurar el marcador en el Spotify Camp Nou.

Diez minutos después, poco antes de que el colegiado señalase el camino de vestuario en la finalización del primer tiempo, llegó el segundo tanto de Lamine Yamal. Una barbaridad. Una obra de arte. Directa al museo de los 'highlights' del delantero catalán. Arrancó por la banda izquierda, la suya, y trazando una diagonal que bien pudo haber firmado Leo Messi en sus tiempos mozos, se deshizo de Sergi Cardona y con un toque preciso dejó también por el camino a Moleiro. Armó la pierna y zurdazo por la escuadra. Gol de sombrero. Celebración icónica, consciente de la genialidad que le acababa de salir de la chistera.

Récord centenario

Con este doblete, Lamine Yamal ya se sitúa como el máximo goleador del Barça en lo que llevamos de temporada, con 17 tantos en su casillero. De hecho, tan solo está a un tanto de igualar su registro goleador de toda la temporada pasada. En el curso 2024/25 vio puerta en 18 ocasiones a lo largo de los 55 encuentros en los que se vistió de corto. En lo que llevamos de campaña, tan solo ha celebrado uno menos, pero lleva 34 encuentros disputados.

Más récords. Lamine Yamal ha contribuido de manera directa en 100 tantos desde que debutó con el primer equipo del Barça, entre club y selección: 48 goles y 52 asistencias acumula el blaugrana. Y si les sigue pareciendo poco, también les podemos confirmar que es el primer jugador que alcanza los 25 tantos (en realidad 26) antes de cumplir los 19 años en las cinco grandes ligas de Europa en el S. XXI.