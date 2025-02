Lamine Yamal se disfrazó de Leo Messi

Pasan los días y seguimos normalizando lo extraordinario. Que un chaval menor de edad sea el encargado de sostener ofensivamente al Barça, que vuelva loca a toda la defensa rival y que sea el máximo asistente de LaLiga no debería ser habitual. Salvo que te llames Lamine Yamal y estés tocado por una varita, concretamente, la de Leo Messi, quien ya le bautizó -y no de forma metafórica- en diciembre de 2007 enmarcada en un calendario solidario de este mismo diario. Algo que se escapa de toda lógica y que tan solo puede explicarse a través de lo esotérico. Totalmente irracional, no traten de encontrarle un significado.

Lamine creció entre las calles del barrio de Rocafonda con el balón cosido a los pies. También lo hizo viendo vídeos de Ronaldinho en YouTube, pero en directo a Leo Messi y Neymar. Todo aquello quedó grabado en la memoria y en la retina de un joven adolescente que ahora tiene retenido todo el talento del argentino y de ambos brasileños y que intenta plasmar una y otra vez sobre los terrenos de juego.

Servidor también se quedó con muchos de aquellos regates, pero emular a ciertos dioses del fútbol sin partirse la cadera por siete sitios distintos está al alcance de unos muy pocos escogidos.

Escogido

Ayer, como en tantos fines de semana del último año y medio, Lamine se cargó el equipo a la espalda y fue el principal argumento ofensivo de un Barça que sudó de lo lindo para superar a un aguerrido Alavés. El ‘19’ culé volvió loca a toda la defensa visitante e hizo levantar a los 42.900 espectadores que se desplazaron hasta Montjuïc en repetidas ocasiones. Todavía no tiene edad para conducir, pero ha llegado derrapando a la mesa de los mejores del mundo.

La acción que tuvo en el primer tiempo es digna de estar proyectándose en bucle en un museo. Arranca con el esférico en campo propio y se deshace de hasta siete jugadores que salen a su paso. ¡Siete! Con su ya pase marca de la casa, le cedió el cuero con el exterior a Raphinha, abriendo el campo, pero el disparo del brasileño, desafortunadamente, no acabó materializándose. Sin duda, uno de los mejores no goles.

Decisivo

El que sí acabo en el fondo de las mallas de Owono fue el de Lewandowski, tras una asistencia de volea del propio Lamine, que sirvió para mover el marcador por primera y única vez en todo el encuentro. Son ya 16 las asistencias que el catalán lleva esta temporada (12 en Liga, dos en Champions y otros dos en Copa), es el máximo asistente de la competición liguera por delante de Raphinha (8) y Vinicius (7).