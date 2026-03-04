Lamine Yamal, en otra dimensión: las brutales cifras de su exhibición contra el Atlético

Partidazo increíble sin premio para el FC Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Un superadísimo Atlético de Madrid resistió de milagro en el Spotify Camp Nou en una noche en la que el equipo de Hansi Flick murió en la orilla tras 90 minutos de un fútbol espectacular. Marc Bernal, con un doblete, y Raphinha, de penalti, hicieron soñar al barcelonismo, pero a pesar del esfuerzo la remontada no pudo ser una realidad. Toca centrarse en la Liga y en la Champions League.

Aunque no se logró la clasificación para la final de la Cartuja, la goleada al Atlético dejó muy buenas conclusiones de cara al futuro inmediato del Barça. Sin ninguna duda, el nivel estratosférico de Lamine Yamal fue una de ellas. Venía de marcar un hat-trick contra el Villarreal y demostrar que tenía ganas de liarla contra Simeone y los suyos. Ilusionó a la afición culé con su mensaje de optimismo en la previa y estuvo a la altura de las expectativas sobre el terreno de juego.

Una y otra vez encaró y superó Lamine a Matteo Ruggeri, lateral izquierdo colchonero. El genio de Rocafonda acabó con unos números al alcance de muy pocos futbolistas en el mundo (si es que hay alguien). Sobre todo el 14/19 en regates (73,6% de efectividad en el uno contra uno), pero también sus cuatro pases clave, dos ocasiones claras generadas y 14 duelos ganados. Todo ello además de la asistencia a Marc Bernal en el primer tanto y de habilitar constantemente a Joao Cancelo cuando veía espacios en la espalda de la retaguardia rival.

Números de otro mundo

Es la segunda vez en su carrera profesional que Lamine alcanza los 14 regates en un compromiso. El anterior precedente tampoco es de buen recuerdo para el Barça, pues fue en el duelo de vuelta de las semifinales de Champions del pasado curso en el Giuseppe Meazza (6 de mayo de 2025). Desde entonces, ningún jugador había alcanzado esta cifra.

En el actual curso, según 'StatMuse', el canterano del Barça es el futbolista del mundo con más uno contra uno completados satisfactoriamente (107) de las cinco grandes ligas, muy por encima de Yan Diomandé (Leipzig, 79) y de Vinicius Jr (Real Madrid, 62)

En un punto de madurez futbolística insólito para un futbolista de 18 años, y escatimando muy pocos esfuerzos en la presión, Lamine completó una exhibición de principio a fin y confirmó, aunque no había ninguna duda de ello, que es uno de esos futbolistas escogidos que se crece en los escenarios de máxima exigencia. Acabó fundido e incluso en algún momento de la segunda mitad se tocó el pubis, pero fue imparable para los defensas del Atlético, que se dedicaron a cumplir el conservador plan de su entrenador y sacar agua del barco como pudieron.

Tras quedar eliminado de la Copa del Rey, el FC Barcelona debe poner todos sus sentidos en intentar ganar la Liga y la Champions. Con este Lamine Yamal todo es posible, pero los de Hansi Flick deben reponerse física y mentalmente del exigente encuentro contra el Atlético y empezar el camino hacia el doblete desde este mismo sábado ante el Athletic Club en San Mamés.