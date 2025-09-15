Lamine Yamal lo tiene difícil para Newcastle

Todas las miradas en la Ciutat Esportiva, más allá de Frenkie de Jong, están centradas en el estado físico de Lamine Yamal, que regresó lesionado de la selección española y no pudo jugar ante el Valencia. El canterano tiene molestias en el pubis y, además, dolores en la espalda.

La gestión de Luis de la Fuente con Lamine le puede salir muy cara al Barça / AP

El de Rocafonda tuvo que ser infiltrado con un analgésico (voltarén), tal y como señaló públicamente Hansi Flick en la rueda de prensa previa al encuentro ante los che, cuando supo que no podía contar con él. Sí pudo contar con él para ambos partidos Luis de la Fuente, que había dicho en la previa antes de jugar en Turquía que "no hay ningún jugador con molestias importantes". Al parecer sí que eran importantes porque Lamine Yamal, salvo milagro, también se perderá el debut del Barça en la Champions ante el Newcastle.

Desde la Federación Española de fútbol se justifican en el hecho de que el club blaugrana estuvo en todo momento informado de los problemas del futbolista, al que dieron la libertad de elegir si quería jugar el segundo partido o no. Los servicios médicos se lavaron las manos y desde que regresó a la disciplina de club no ha podido ejercitarse con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Sigue haciendo trabajo específico para intentar apurar sus opciones de viajar a Inglaterra para disputar la Champions, pero está muy difícil. Las posibilidades son remotas porque nadie quiere tomar ningún tipo de riesgo con el jugador. Todo lo contrario de lo que sucedió con la selección española, que hizo caso omiso de sus problemas físicos y le hizo jugar ante Bulgaria y Turquía.

El Barça, algo molesto

Flick prefiere que el extremo se recupere al cien por cien para evitar males mayores. Lo primero es la salud del futbolista. Queda muchísima temporada por delante y Lamine Yamal es demasiado importante. Además, el rendimiento de quienes jugaron ante el Valencia permite ser optimistas antes de medirse al Newcastle.

Hansi Flick en el Estadi Johan Cruyff durante el Barça-Valencia / Dani Barbeito

Por otro lado, y según explica el programa 'Què t'hi jugues', el club también está algo molesto con el jugador. La razón es que, pese a regresar lesionado, tuvo que atender compromisos publicitarios con la marca que le proporciona las botas. En concreto, rodó durante cuatro horas y media un anuncio en el Nou Sardenya, el estadio en el que juega sus partido el CE Europa, donde se vistió de corto por exigencias del guion y tuvo que realizar diferentes acciones con el balón.

El club entiende que existen compromisos ineludibles, pero considera que, dadas las circunstancias, no era el mejor momento para un rodaje de este tipo teniendo en cuenta que iba a ser baja en el debut oficial en casa en la Liga. Lamine Yamal, mientras, sigue trabajando al margen para intentar reaparecer lo antes posible. Si se confirma su ausencia ante el Newcastle, la próxima oportunidad será el próximo domingo a las nueve de la noche ante el Getafe. Todo a punta a que, de nuevo, se jugará en el Johan Cruyff.