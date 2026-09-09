Lamine Yamal desvela el motivo por el que se afeitó el bigote: "Me gustaba bastante, pero..."

Lamine Yamal está viviendo uno de sus mejores momentos con la camiseta del FC Barcelona. El de Rocafonda ha comenzado la temporada a un gran nivel y en las primeras cuatro jornadas de liga ya ha anotado cuatro dianas. Unos datos espectaculares, pero no se conforma con ello, ya que quiere seguir demostrando que es uno de los mejores futbolistas del mundo.

Esta noche, desea volver a demostrarlo ante el Feyenoord en el debut de Champions League, una competición que desea ganar sí o sí. "No hay mayor motivación que ganar la Champions. Todo el mundo la quiere, es la competición más especial", reconoció en rueda de prensa.

Una de las cosas que más llamó la atención durante su presencia en rueda de prensa fue su nueva imagen, ya que apareció sin el bigote que había lucido durante las últimas semanas.

El de Rocafonda se lo dejó ya que era su promesa tras conquistar el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá. "Prometo que si gano el Mundial me dejo la barba y bigote durante tres semanas", señaló en un vídeo de TikTok.

En una entrevista rápida con 'TNT Sports', el periodista le preguntó a Lamine Yamal por el motivo por el que se había afeitado el bigote.

La cara del futbolista fue todo un poema, pero no dudó en responderle al instante: "No, porque ahora que tenía bigote me quería ver cómo me veía sin él y con él. Finalmente, voy a volver a tenerlo, porque me ha gustado".

Lamine Yamal, ante el Athletic Club / VALENTI ENRICH

En ese instante, el periodista de 'TNT Sports' le cuestionó: "¿Qué bigote es mejor el tuyo o el de Raphinha?".

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El '10' del conjunto azulgrana fue claro con su respuesta: "Creo que son diferentes. El bigote de Raphinha es más maduro, más experimentado. El mío es más joven".