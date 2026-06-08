Lamine Yamal desvela si tiene cuenta de X: "La gente no quiere buscar bien"

Lamine Yamal está completamente centrado en el Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El '10' del FC Barcelona lleva varias semanas recuperándose de la lesión que sufrió ante el Celta de Vigo tras anotar un penalti, que dio la victoria al conjunto azulgrana. Se espera que el de Rocafonda ya sea de partida en el primer encuentro ante Cabo Verde.

Hace unos meses, el extremo azulgrana se abrió un canal de YouTube, donde ya cuenta con más de 2,5 millones de seguidores, para enseñar algunos aspectos de su vida. En total, ha subido cuatro vídeos: 'Mi house tour', 'Mi viaje a Dubai', '24h en mi vida' y, el último de todos, '19 preguntas antes del Mundial'.

En su último vídeo, el futbolista de Rocafonda respondió a 19 preguntas de sus seguidores, algunas de las cuales han generado una gran repercusión. Una de ellas estaba relacionada con si realmente es 'ryanbuss19' en X, la red social anteriormente conocida como Twitter.

Lamine Yamal, sonriente en un entrenamiento de España / RFEF

Este rumor cobró fuerza porque ese es también el nombre de usuario que utiliza en TikTok. Además, la cuenta de X asociada a ese perfil solía mostrar su descontento con diversos aspectos del fútbol, especialmente con algunas decisiones arbitrales que generaban polémica.

En primer lugar, el jugador del Barça empezó diciendo: "Vale, pregunta importante". El futbolista quiso aclarar que "soy 'ryanbuss19' en mi cuenta de TikTok, pero que la gente... a ver, también te digo, la gente no quiere buscar bien y darse cuenta que no tengo cuenta de Twitter".

Lamine Yamal desvela su gestión de las redes sociales / YouTube

"Entonces, 'ryanbuss19' es mi cuenta de TikTok, pero ese chaval a partir de mi cuenta de TikTok se hizo Twitter", explicó el '10' del conjunto azulgrana en su canal de YouTube. Por otro lado, señaló que el contenido que pública "son tonterías".

Pocos segundos después, volvió a remarcar que "no soy yo, no tengo Twitter. Lo siento mucho". En ese instante, su madre, Sheila Ebana, se interesó en saber lo ocurrido y Lamine Yamal le explicó que "alguien se ha hecho una cuenta de Twitter con mi nombre de TikTok, pero la gente se piensa que soy yo, pero no lo soy".

Noticias relacionadas

Sobre si mira X, el de Rocafonda aseguró que a veces lo mira, pero "muy de vez en cuando". Además, expuso que lo hace cuando sabe que él no es 'trending topic': "No lo miro en lo momentos que sé que todo el mundo está hablando de mí".